الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. المتحدة تطرح البوستر الرسمي لـ“صيد العقارب”

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “صيد العقارب” والتي تنافس به في سباق دراما رمضان 2024.

وظهرت غادة عبد الرازق على البوستر الرسمي لمسلسل “صيد العقارب” ممسكة بعقرب.

وتجسد غادة شخصية فتاة تتمرد على العادات والتقاليد، كما تقرر الانتقام لشقيقها بعد مقتله على يد أحد أفراد عائلة "الغول".

تدور أحداث مسلسل “صيد العقارب” في إطار اجتماعي، حول عايدة الأبنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد قتل أخوها على يد الأخ الغير شقيق لزوجها، فبعد أن كانت عائلتي ضرغام والغول يتسموا منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

وتواصل النجمة غادة عبدالرازق تصوير أحداث العمل في اللوكيشن الخاص بالعمل، حيث أوشكت غادة عبدالرازق على الانتهاء من أحداث دورها بالمسلسل. 

ويضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب" الموسيقار شادي مؤنس، ويعد "صيد العقارب" التعاون الثاني بين مؤنس والمخرج أحمد حسن، وذلك بعد تعاونهما معًا في مسلسل "العودة"، الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشار إلى أن الفنانة غادة عبدالرازق أوضحت، فى تصريحات سابقة، سر تسمية مسلسل "صيد العقارب" بهذا الاسم، والذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024 ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت: "المسلسل يشبه المستحيل"، مضيفة: "دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى".

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وجمايكا وسيمون وأحمد ماهر وأحمد سعيد عبدالغني ومنال سلامة، وميار الغيطي وصفاء جلال، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن والمسلسل يعرض على قنوات المتحدة، ومنصة "WATCH IT". 

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