الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. الخيانة تسيطر على برومو "مسار إجباري" (فيديو)

مسلسل مسار اجباري
مسلسل مسار اجباري

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو جديد لمسلسل “مسار إجباري” بطولة عصام عمر وأحمد داش والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وسيطرت الخيانة على برومو مسلسل “مسار إجباري” والذي تألقت فيه كل من النجمة صابرين، والفنانة بسمة وسيطر على البرومو الغموض والتشويق لأحداث المسلسل المقرر عرضه عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات الرقمية.

ويعتبر "مسار إجباري" مسلسلًا اجتماعيًا لايت تدور أحداثه حول شابين في مقتبل العمر هما حسن وحسين عكس بعضهما تمامًا في كل شىء، ثم اكتشفا أنهما أخوة بعد أن صرح لهما والدهما بالسر الذى ظل دائمًا يحاول التستر عليه، وتجمعهما جريمة قتل واحدة تضطرهما للتعاون معًا.

يجتمع كل من أحمد داش وعصام عمر فى بطولة "مسار إجبارى"، المكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان 2024، وتراهن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام.

ويظهر الفنان عصام عمر بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش فيجسد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

أبطال “مسار إجباري”

يشارك كل من أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وجوري بكر، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، محسن منصور، ومعالجة درامية باهر دويدار، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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