مسلسلات رمضان 2024| الطفلة لافينيا نادر ابنة أكرم حسنى فى "بابا جه"

عبرت الطفلة لافينيا نادر، عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى أحداث مسلسل "بابا جه" أمام النجم أكرم حسني، والمقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الطفلة لافينيا نادر تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل بابا جه أمام أكرم حسني

وأضافت “لافينيا”، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور": “فخورة جدا بالعمل أمام النجم أكرم حسني، خاصة أننى اجسد خلال الأحداث دور ابنته، وإن شاء الله هيكون مسلسل كوميدى قوى جدا فى دراما رمضان، وحاليا نقوم بتصوير الأحداث بقيادة المخرج الاستاذ خالد مرعي، الذي رشحنى للمشاركة فى المسلسل”.

أحداث مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل "بابا جه" فى إطار إجتماعي كوميدي يناقش العديد من القضايا الإجتماعية، وعلاقة الأباء بالأبناء، حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي.

صناع وأبطال مسلسل بابا جه

"بابا جه" بطولة أكرم حسني، سما إبراهيم، نسرين أمين، محمود البزازي، وكلا من الأطفال جويا أحمد وحور أحمد، وينتمي مسلسل "بابا جه" إلى نوعية الأعمال الدرامية قصيرة الحلقات، إذ يتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

آخر أعمال لافينيا نادر

الجدير بالذكر أن الطفلة لافينيا نادر، حققت مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والنجم وليد فواز، ومجموعة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، مراد مكرم، نجلاء بدر، رامي الطباري، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

وتشارك لافينيا، في فيلم "مقسوم" الذي يعرض حاليا بالسينمات وهو بطولة النجوم ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.