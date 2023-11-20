لافينيا نادر عن صوت وصورة: "حسيت إن حنان مطاوع والدتى بحق وحقيقى"

عبرت الطفلة لافينيا نادر، عن سعادتها البالغة وفخرها بردود الأفعال والإشادات التى تتلقاها على دورها فى أحداث مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع ونخبة كبيرة من الفنانين، والذى يعرض حاليًا على شبكة قنوات DMC، وتصدره المركز الأول لقائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية في مصر، وتصدره الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

لافينيا نادر: أجرينا عدة بروفات لخرج “صوت وصورة” بشكل احترافي

وأضافت "لافينيا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": رشحني لدور "دنيا" المخرج محمد عبد التواب بشأن المشاركة في المسلسل ووافقت على الفور، وجمعتني بروفات وجلسات عمل معه ومع النجوم لإتقان الدور وخروج كل المشاهد بصورة احترافية مميزة، وشعرت بسعادة كبيرة عندما علمت أنني أجسد دور دنيا ابنة الأستاذة حنان مطاوع والأستاذ وليد فواز فى الأحداث.

والدتى تدعمنى وتحرص على الموازنة بين التركيز فى التصوير والدراسة

وتابعت: "الحمدلله خلال التصوير شعرت أنني وسط أسرتي ومبسوطه جدًا بالوقوف أمام الأستاذة حنان مطاوع، التي تتعامل معي كأنها أمي بالفعل، ومن خلال الأحداث نرصد مشاكل كثيرة لها علاقة بالأطفال وكيفية حلولها، وأسلوب التربية الإيجابية للأطفال و"ده شىء مهم جدًا بالنسبة ليا ولكل الأطفال اللي في سني، خصوصًا مع انتشار التيك توك"، ووجهت "دنيا" الشكر لوالدها ولوالدتها التي دائمًا تقف بجانبها وتساعدها للخروج أمام الجميع بأفضل شكل ممكن، وتحرص على الموازنة بين التركيز فى التصوير والحياة الدراسية.

ويعرض مسلسل صوت وصورة في الموسم الشتوي ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة والجديدة التي تقوم بإنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج تامر مرتضى، مالك شركة أروما، في إطار خطتها للاهتمام بعالم الدراما وخلق موسم جديد يوازي الموسم الرمضاني.

صناع وأبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".