الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رفقًا بالقوارير.. كيف ناقش مسلسل صوت وصورة حسن معاملة الزوجة

صوت وصورة
صوت وصورة

يواصل مسلسل "صوت وصورة" الذي تخوض بطولته النجمة حنان مطاوع تصدره المركز الأول لقائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية في مصر، وتصدره التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية أبرزها الذكاء الاصطناعي، والتحرش، والسوشيال ميديا، اضافة إلى المشكلات الأسرية والعلاقات الإنسانية ورصدها بصورة واقعية من خلال 30 حلقة.

كيف ناقش مسلسل صوت وصورة التعامل الأمثل بين الزوج وزوجته

وفى لفتة إنسانية واجتماعية هامة، باعتبار أن الفن جزء من مسئولية المجتمع، والأعمال الدرامية الاجتماعية مرآه عاكسة لكل قضايا المجتمع وافراده، حرص السيناريست والمؤلف محمد سليمان عبد المالك، على توعية الرجال لحسن معاملة زوجاتهم، باعتبارها إحدى النقاط الأساسية والإنسانية الهامة التي يمكن أن تكون جزء في العلاقة الزوجية، وذلك من خلال مشهد فى أحداث الحلقة السادسة عشر، جمع بين "رضوى" حنان مطاوع، وزوج شقيقتها فى الأحداث "عبد التواب" الفنان الشاب عماد صفوت، الذى قام بضرب زوجته وتجسدها الفنانة الشابة إيمان الشريف، ومن ثم شنت "رضوى" هجوما حادا لما فعله "عبد التواب".

وشددت "رضوى" خلال الأحداث على التعامل الأمثل بين الزوج وزوجته، حيث يحيطها اللطف واللين والطاعة بينهما، والحب، وهو ما أمرنا الله به في كتابه الكريم ورسولنا في سنته النبوية الشريفة، مستشهده بقول الله تعالى: (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) وتابعت: الكلام بين الزوجين لازم ميكون بالحسنى، ولازم تعامل زوجتك بما يرضي الله.. ربنا عدل ورحمة يا عبد التواب وميرضاش بال انت بتعمله ده.

واستكملت حديثها قائلة الرسول عليه الصلاة والسلام قال "رفقًا بالقوارير" كناية عن النساء.

والمعروف ان هذا الحديث النبوي الشريف أنّ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غلام أسود يُقال له أنجشة وكان أنجشة ذاك يحدو فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يترفق بالقوارير وهنا شبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النساء بالقوارير لأنّهن سريعات الانكسار، ولأنّهن ضعاف لا يقوين على ما يقوى عليه الرجل، فكأنّ المرأة مثل القارورة التي سرعان ما تنكسر.

وحقق هذا المشهد ما يقرب من مليون مشاهده عبر الصفحة الرسمية لمنصة واتش ات الرقمية.

https://fb.watch/o8sLVbxAky/?mibextid=Nif5oz

صوت وصورة دراما اجتماعية إنسانية 

صوت وصورة دراما إنسانية اجتماعية حقيقية، نجحت فى أن تعيد الجميع ليتحلقوا معًا حول القنوات التى تعرض المسلسل الذى يصيغ بحرفية شديدة العديد من القضايا التي تخص الأسرة المصرية والتربية الإيجابية والطبقة المتوسطة والعلاقات الاجتماعية ومشاكلها وكيفية إيجاد حلول لها.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة على قنوات DMC

يعرض مسلسل صوت وصورة بشكل حصري عبر شاشة مجموعة قنوات DMC من يوم السبت إلى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء فيما يعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحا وللمرة الثانية الساعة 3 عصرا.

بينما يعرض عبر شاشة DMC دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، و تعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحا، وللمرة الثانية فى تمام الساعة الخامسة مساءا.

صناع وأبطال مسلسل صوت وصورة 

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

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