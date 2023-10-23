"مشروع نجمة قادمة بقوة".. إشادات واسعة بالطفلة لافينيا نادر فى "صوت وصورة"

حظي صناع وأبطال مسلسل "صوت وصورة"، بطولة النجمة حنان مطاوع والنجم وليد فواز، بإشادات واسعة وردود أفعال قوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ انطلاق أولى حلقاته خلال الأيام القليلة الماضية، حيث عرضت أول حلقتين حصريًا على شبكة قنوات DMC، ومنصة WATCh IT الرقمية.

لافينيا نادر فى صوت وصورة

وأشاد الجمهور والمتابعون بالعمل الدرامي الجديد الذى ينافس بقوة فى الموسم الدرامي الحالي "الأوف سيزون"، وتركزت الإشادات على الأداء الرائع للطفلة لافينيا نادر، التى تجسد دور "دنيا" نجلة "رضوى" حنان مطاوع، و"عبد الغني" وليد فواز.

ووصف الجمهور أداء الطفلة لافينيا بالحقيقى، وأشاروا إلى أن انفعالاتها وتعبيرات وجهها مميزة، خاصة في مشهد البكاء حزنًا على موقف والدتها وقضيتها التى أصبحت قضية رأي عام، بعد حبسها لتورطها فى قتل دكتور عصام الصياد “الفنان مراد مكرم”.

وجاء تعليقات الجمهور كالتالي: "مشروع نجمة قادمة بقوة"، "شاطره جدا ماشاء الله عليكي من فيلم شلبي وانتي ممتازه بالتوفيق يا رب العالمين"، "يا لافى انتى نجمة و احنا دايما فى ظهرك لانك ممثلة جامدة جدا ومن زمان مشفناش طفلة موهوبة و صادقة و كمية مشاعر و ريأكشانات تحفة ربنا معاكى يا قلبى".

لافينيا نادر مع حنان مطاوع

اشادات واسعة بصناع وأبطال مسلسل صوت وصورة

كما نال المخرج محمد عبد التواب "توبة"، والمؤلف محمد سليمان عبد المالك، والمونتير رامز عاطف، قدرًا واسعًا من الإشادة.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن إعجابهم بالقصة المكتوبة بحرفية، والصور المبهرة وأداء النجوم المشاركين، وعلى رأسهم حنان مطاوع، وليد فواز، مراد مكرم، ونجلاء بدر، عمرو وهبة، هاجر عفيفي، وولاء الشريف، وصدقى صخر.

أبطال وصناع مسلسل صوت وصورة

يشارك فى مسلسل "صوت وصورة" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".