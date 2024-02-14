الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محمد دحلان: خطة العرب لمستقبل غزة واضحة وتتمسك بوجود دولة فلسطينية

القيادي الفلسطيني
القيادي الفلسطيني محمد دحلان

قدم القيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية زعيم حركة الإصلاح الديمقراطي، محمد دحلان، رؤى عامة حول ما تخطط له الحكومات العربية بشكل خاص لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وحدد دحلان، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت اليوم، الخطوط العريضة لخطة يناقشها الزعماء العرب تقوم بموجبها إسرائيل وحماس بتسليم السلطة إلى زعيم فلسطيني جديد ومستقل يمكنه إعادة بناء غزة تحت حماية قوة حفظ سلام عربية.

وقال دحلان: "إنه في حين تواجه هذه الخطط تحديات كبيرة، فإن زعماء مصر والسعودية والإمارات منفتحون على دعم العمليات التي تشكل جزءًا من الجهود التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية".

وكان اجتمع مسئولون من ست حكومات عربية في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، لمناقشة مستقبل غزة والحاجة إلى وقف إطلاق النار.

وبموجب الخطة التي حددها دحلان، والتي رددتها الدول العربية بشكل خاص، سيتولى زعيم فلسطيني جديد المسئولية عن غزة وأجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، والتي تديرها حاليًا السلطة الفلسطينية. 

وقال دحلان: "إن هذا الزعيم سيحل محل محمود عباس رئيس السلطة، البالغ من العمر 88 عامًا، والذي سيحتفظ بدور شرفي فقط بموجب الخطة".

وأضاف: "لا عباس ولا حماس. أشخاص جدد مسئولون في السلطة الفلسطينية".

txt

خطوة "لا رجعة فيها" لإقامة الدولة الفلسطينية.. أبرز نتائج اجتماع الرياض

وأشار دحلان إلى أن الإدارة الفلسطينية الجديدة يمكن أن تدعو الدول العربية الصديقة مثل الإمارات، لإرسال قوات للمساعدة في حفظ النظام في غزة. 

وقال: "إن المملكة العربية السعودية ستكون مستعدة للمساعدة– وتمويل إعادة الإعمار– إذا وافقت إسرائيل على إنشاء دولة فلسطينية".

وأضاف: "إذا كان هناك حل الدولتين، فالإجابة هي نعم كبيرة"، مردفًا: أن "الدول العربية الرئيسية حريصة جدًا على تسوية هذا الصراع. ليست الحرب، بل الصراع بأكمله".

نعمل على إقناع حماس بالخطة

ورفض دحلان فكرة محاولته إقناع الإسرائيليين بالحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية، قائلًا: "ليست وظيفتي إقناع الإسرائيليين. دعوهم يذهبون إلى الجحيم".

وقال أيضًا: "إنه يعمل على إقناع حماس بالتنازل عن السلطة لقيادة فلسطينية جديدة"، ملمحًا إلى إمكانية إقناع الجماعة بالتخلي عن السيطرة كجزء من حزمة أوسع تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.

وبحسب نيويورك تايمز، رفضت السعودية ومصر التعليق على الخطة التي وصفها دحلان.  

نتنياهو: لا تنازل عن سيطرتنا الأمنية الشاملة 

وتعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاحتفاظ بالسيطرة "الأمنية الشاملة" على غزة والضفة الغربية، رافضًا قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة. 

وتضغط القاعدة السياسية لنتنياهو أيضًا من أجل إعادة توطين المدنيين الإسرائيليين داخل غزة بمجرد انتهاء الحرب.

وسيتطلب أي اقتراح أيضًا موافقة حماس، التي لا تزال تسيطر على جزء من جنوب غزة.

محمد دحلان فتح إسرائيل حماس خطة العرب بعد انتهاء الحرب السلطة

مواد متعلقة

تأثيرها ساحر.. أجمل رسائل تهنئة عيد الحب 2024 للمخطوبين والمتزوجين

صحف القاهرة تبرز مباحثات الرئيس السيسى مع رئيسى وزراء قطر والمخابرات الأمريكية

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دراما رمضان 2024| WATCH IT تطرح البوستر الرسمي لـ بابا جه بطولة أكرم حسني

متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين

بطرق مختلفة.. خطوات تحديث بطاقة التموين 2024

موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى ألفت حسين كامل

مفاجأة: موظف واحد بوزارة البترول.. و"خطة النواب" تتهمها بالتحايل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان نظيره التركى وقرينته فى مطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة