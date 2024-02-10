السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خطوة "لا رجعة فيها" لإقامة الدولة الفلسطينية.. أبرز نتائج اجتماع الرياض

غزة
غزة

اتفق وزراء السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، خلال اجتماعهم في الرياض الخميس الماضي، على المضي قدما في خطط تقديم رؤية سياسية مشتركة لإعادة تأهيل قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة، حسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن دبلوماسيين.

حرب غزة 

كما كرر وزراء خارجية  كلا من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار ويسعون إلى اتخاذ خطوات "لا رجعة فيها" نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد بدأ بالفعل تداول العديد من مسودات الخطة بين الدول، على الرغم من أنه من غير الواضح متى سيتم الكشف عنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن أربعة من كبار الدبلوماسيين في الشرق الأوسط جددوا خلال المحادثات دعوتهم إلى اتخاذ خطوات "لا رجعة فيها" نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وعُقد اجتماع الخميس،  في الوقت الذي اختتم فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته الأزمة الخامسة في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة.

وشدد الوزراء في اجتماعهم على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما أعربوا عن دعمهم للأونروا، وشددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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نتنياهو لـ"بلينكن": العملية البرية فى رفح الفلسطينية قد تبدأ خلال أسبوعين

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن خلافًا نشب بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، قبل عدة أيام، بشأن العملية المتوقعة في رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا لـ"القاهرة الإخبارية".

وأضافت، أن نتنياهو طلب تفكيك كتائب حماس في رفح قبل حلول شهر رمضان، مؤكدة أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن العملية العسكرية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين.

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