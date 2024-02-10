السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كندا تعرب عن قلقها إزاء خطط العدوان الإسرائيلى على رفح جنوب غزة

وزيرة الخارجية الكندية
وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى

أعبرت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى، أمس الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي تفيد بوجود خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها.

وقالت جولي في تغريدة على موقع "إكس": "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وسيكون له تأثير مدمر، حيث يعرض حياة الفلسطينيين والأجانب، بمن فيهم الأشخاص الذين يبحثون عن ملجأ، لخطر جسيم ويجعل توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية أمرًا خطيرًا".

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، إن المدنيين في رفح بقطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، مشددًا على أن الأمم المتحدة لا تريد رؤية أي تهجير قسري جماعي، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في وضع خطة لإخلاء رفح من المدنيين الفلسطينيين.

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