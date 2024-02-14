صحف القاهرة تبرز مباحثات الرئيس السيسي مع رئيسي وزراء قطر والمخابرات الأمريكية

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز والتحذير المصري القطري من عواقب تصعيد العمليات في رفح الفلسطينية والتأكيد المصري الأمريكي على استمرار التشاور والتنسيق لوقف إطلاق النار في غزة.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "تحذير من خطورة التصعيد في رفح"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصر وقطر حذرتا من الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح، جنوب قطاع غزة، والعواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، وعبدالله بن محمد الخليفي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار د. أحمد فهمي، تصريحه بأن رئيس الوزراء القطري نقل للرئيس السيسي تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مؤكدا الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين، وهو ما بادله الرئيس بالتحية والتقدير، مؤكدا العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين.

وقف إطلاق النار بقطاع غزة

وأشارت إلى أن اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع، حيث استعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد، وكذا جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية، وتم تأكيد الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح، جنوب قطاع غزة، والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية، للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة.

وفي الإطار نفسه، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي، استقبل أمس، «ويليام بيرنز»، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة تصريحه بأن الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، ونقل «بيرنز» تحيات الرئيس الأمريكي «جو بايدن» للرئيس السيسي، وتثمينه جهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة، لوقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، منذ اندلاع الأزمة.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء استعرض تطورات الموقف الراهن، حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف، لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعن النشاط الرئاسي اليوم، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "قمة مصرية – تركية اليوم بالقاهرة "أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل، اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأنه من المقرر أن يجري الرئيس السيسي ونظيره التركي مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وزيادة مجالات التعاون، بما يحقق مصالح الشعبين، والبناء على التقدم الملموس، في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي بين مصر وتركيا.

وسوف تتطرق مباحثات الرئيسين السيسي وأردوغان إلى بحث مستجدات وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية مع القوى الإقليمية والدولية، لوقف إطلاق النار، وتحقيق التهدئة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإعادة الهدوء والاستقرار للمنطقة.

وأوضح المستشار د. أحمد فهمي أن المباحثات الثنائية بين السيسي وأردوغان ستتطرق، كذلك، إلى استعراض جهود مصر، لإدخال المساعدات الإنسانية القطاع، وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، في ظل تردي الأوضاع الإغاثية لأهالي غزة، أيضا تضافر الجهود الإقليمية والدولية، للعمل على الوقف الفوري للقصف المستمر والعمليات العسكرية في القطاع، وتضافر تلك الجهود للدفع نحو تطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكري أكد تقدير مصر بأن الحل الأمني فقط لمشكلات المنطقة يعتبر تصورا قاصرا، إذ لابد من حل شامل يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية أمس، جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية تصريحه، بأن الوزير شكري حرص في بداية اللقاء على الإشادة بالتحركات الأخيرة لسفراء المجموعة الخماسية والتي تضم مصر وفرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة، ولقائهم برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وما نتج عنها الأطراف اللبنانية على الحوار والاضطلاع بمسئولياتها ذات الصلة.

وتحت عنوان "الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي على رفح"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الأزهر الشريف أدان العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف الأمنين في مدينة رفح المكتظة بالنازحين، وقتل أكثر من 100 شخص نصفهم من الأطفال، محذرا العالم أجمع من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حال التزام الصمت تجاه المخطط الإسرائيلي الإجرامي الخطير لاقتحام رفح، التي تؤوي نحو مليون ونصف المليون لاجئ تركوا بيوتهم وأراضيهم من شمال غزة ووسطها وجنوبها بحثا عن ملاذ آمن.

ووجه الأزهر نداء بضرورة الاتحاد في مواجهة إجرام إسرائيل على رفح، خاصة بعد أن صم آذانه للنداءات العالمية التي صدرت من مختلف القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، مؤكدا أن التخلف عن إغاثة الفلسطينيين الأبرياء سيودى بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء من الفارين من نيران العدوان، في جريمة إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجل جرائم الإبادة التي يرتكبها منذ أكثر من 75 عاما.

وطالب علماء الأزهر المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بتحمل المسئولية أمام إنسانيتهم وضمائرهم تجاه هذا التهديد الكارثي المزدوج قتلا وإبادة ومنعا للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كاف إلى قطاع غزة والقضاء على كل مظاهر الحياة في القطاع المعزول.

وفي الشأن المحلي وتحت عنوان "وزير التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان بالمحافظات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أكد أن معارض «أهلا رمضان» سوف تبدأ منتصف الشهر الجاري في الكثير من المحافظات.. مشيرا إلى أن الحد الأدنى بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.

وذكر المصيلحي - في بيان له - وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع، لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، و146 شادرا.



من جانبه، أوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين أن الشركة ستقوم بطرح شنطة «أهلا رمضان» تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف حسب الطلب تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتي، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250 300 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها.

وأضاف: سيتم طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

6،5 مليار دولار عائدات مستهدفة من الطروحات الحكومية



من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إنه سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني، و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "6،5 مليار دولار عائدات مستهدفة من الطروحات الحكومية بنهاية العام"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قال إننا "نتعامل بسياسات أكثر توازنا وتحوطا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التي تزايدت تعقيدا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، جنبا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة؛ للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الآولى بالرعاية"، مضيفا أننا "مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة".

ونقلت الصحيفة عن الدكتور معيط قوله، خلال مشاركته في جلسة "المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة"، بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، إن برنامج "الطروحات الحكومية" يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ استهدافا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65 % خلال الأعوام المقبلة، أخذا في الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى 5ر6 مليار دولار بنهاية 2024.