التموين يكشف سر تراجع أسعار الذهب اليوم وعوامل ضبط أسعار السوق

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن سوق الذهب شهد تراجعًا بالأسعار اليوم على المستوى المحلي والعالمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أوقية الذهب تراجعت 27 دولارًا اليوم عالميا، موضحًا أن هناك العديد من الخطوات التي من شأنها أن تسهم في السيطرة على سوق الذهب، قائلا إنه لا بد من وجود شهادات مرتفعة عن الـ 30 % في البنوك لأن التضخم أكثر من هذه النسبة.

وأكد أن وجود شهادات مرتفعة من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق، مشددا على أهمية إلغاء الرسوم على واردات الذهب من الخارج والمقتنيات الثمينة، مشيرًا إلى أهمية عمل منطقة حرة للذهب وسيكون لها انعكاس إيجابي كبير على سوق الذهب، وبالتالي ضبط الأسعار.

سوق الذهب والدولار مرتبطان ببعضهما

وأكد أن سوق الذهب والدولار مرتبطان ببعضهما وبينهما علاقة طردية، بمعنى انخفاض الدولار يتبعه انخفاض الذهب، لأن المعدن الأصفر مربوط بالدولار في البورصات العالمية.