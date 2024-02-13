تبدأ من 100 جنيه.. التموين تطرح كوبونات سلعية استعدادًا لشهر رمضان 2024

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح كوبونات سلعية لإتاحتها بالمنافذ التابعة للوزارة، ليقوم القادرون بشرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مجانًا؛ بالتوازى مع انطلاق معارض أهلا رمضان 2024، منتصف شهر فبراير الجارى، بهدف التسهيل على الراغبين فى تلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة، وسيتم ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.

ومن المقرر أن تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية الكوبونات بفئات تتراوح بين 100 و150 و200 جنيه وحتى 500 جنيه للكوبون الواحد، ويمكن للمواطن شراء أي كمية ‏منها، ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة.

كما تقوم هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بتوفير كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضا، ما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية لزيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين، وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، كما تم توجيه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة علي انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية، ويتم تفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات، التي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك بالمحافظة، وأن عملها مستمر علي مدار اليوم دون انقطاع.

وعلى مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالأسواق ولدى تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة، مع توجيه إنذار أول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير أو أذون الصرف، سواء للجملة أو للتجزئة، مشيرا إلى أن الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة كل السلع وتوافرها بالأسواق.

وأكد أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة، حيث إن دور الوزارة الأساسي يكمن في ضمان إتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وكذلك انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين علي البطاقة التموينية.