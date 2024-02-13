الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التموين.. معارض أهلًا رمضان ستبدأ منتصف الشهر الجارى بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

أكد  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان سوف تبدأ منتصف الشهر الجاري في الكثير من المحافظات، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.

 وأشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع، مضيفا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرًا أيضًا.

انطلاق معارض أهلا رمضان الشهر المقبل ومشاركة واسعة من السلاسل التجارية

هذا، وقد تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا حول مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأكد التقرير أن الشركة سوف تقوم بطرح شنطة أهلا رمضان تبدأ بـ6 أصناف وتنتهي بـ10 أصناف حسب الطلب، تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100، 150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها.

وأكد التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500  طن دواجن مجمدة.

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أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة والجيزة

وصرح  أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، بأن التقرير شمل أيضًا طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

كما تشارك السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض أهلا رمضان بعمل ركن/ جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار أهلا رمضان، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك، فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض أهلًا رمضان، وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية معارض اهلا رمضان الشوادر والسيارات المتنقلة منافذ جمعيتي الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية الاتحاد العام للغرف التجارية

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