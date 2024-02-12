أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة والجيزة

أيام قليلة ويفتتح معارض أهلا رمضان، الذي ينتظرة الكثير من المواطنين لاستقبال المنتجات بأسعار مخفضة، وحرصت الدولة إلى التوسع في إقامة معارض ومنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد عدد من المواطنون أنهم في إنتظار معارض أهلا رمضان، حيث أنه ينتظروه كل عام لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعيدًا عن جشع التجار خاصة بعد غلاء بعد السلع في فترة المواسم الأمر الذي جعل الأهالي ينتظرون المعارض التي تنظمها الدولة كل عام.

ومن المقرر افتتاح معرض اهلا رمضان 2024 كشف عنه وزير التموين علي المصيلحى موضحا أن المعارض ستفتح ابوابها للمواطنين اعتبارًا من 15 فبراير 2024 ولمدة شهر.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024

معارض أهلًا رمضان بالقاهرة

- منطقة زهراء المعادي.

- ميدان العرب بالمعادي.

- ميدان الحرية بالمعادي.

- شارع 9 بالمقطم.

- منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

- حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

- منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

- المعصرة والتبين.

- ميدان الباشا بحى مصر القديمة.

- شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

- حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

أماكن معرض أهلًا رمضان بالجيزة

- شارع البوهي نهاية شارع الوحدة شمال الجيزة.

- شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

- شارع الحوفي بمدينة الأوقاف.

- شارع جامعة الدول العربية.

- شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد.

- شارع المشروع بميت عقبة.

- شارع الصفا والمروة أمام المدرسة.

- شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

- منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

- شارع محجوب ثابت بالعجوزة.

- شارع الفالوجا بالعجوزة.

- خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي.

- شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

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