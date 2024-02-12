استمرار القطار الطبي.. "حياة كريمة" تنظم قوافل طبية جديدة داخل محافظات مصر

حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نجاحات كبيرة وكثفت جهودها لدعم القرى الأكثر احتياجًا بالقوافل الطبية المجانية من خلال الكشف والعلاج بالمجان في عدة محافظات، واستمر القطار الطبي اليوم وانتقل إلى محافظة الإسماعيلية لدعم الأهالي والاطمئنان على صحتهم، وتنظيم هذه القوافل يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



قال كريم حسن، أحد أهالي محافظة الإسماعيلية: "مبادرة حياة كريمة اهتمت اهتماما كبيرا بالقرى والريف المصري وتقديم الرعاية الصحية الشاملة بالمجان في الأماكن الأكثر احتياجًا في محافظة الإسماعيلية للكشف والعلاج بالمجان لجميع الأهالي ولم تقتصر على الفقير فقط استفادنا بها جميعًا من خلال الكشف والعلاج".

وأضاف كريم: "بذلت المبادرة جهودا كبيرة وضخمة، فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما خاصا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة".

وقال حسن غريب أحد الأهالي: "استفدت من القوافل أكثر من مرة أنا وأولادي، وكل الشكر للمبادرة على تقديم الخدمات المجانية للأهالي في المحافظات التي تعاني من نقص الخدمات، للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي، خاصة في القرى والمحافظات النائية والتي تعاني نقص الخدمات".

وتابع عبدالله السيد: "كل الشكر للمبادرة الرئاسية حياة كريمة على تقديم كافة الخدمات والقوافل الطبية ودعم الأهالي المحتاجين من خلال دعم الغذاء وليس الخدمات الطبية فقط، وساعدتنا القوافل في علاج أسناني والتي كانت تحتاج إلى مبالغ كبيرة".

وتشمل القوافل الطبية "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

ويتم إطلاق قوافل مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" فى كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن هذه القوافل يوميا لضمان وصولها لكل المحافظات.