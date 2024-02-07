الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موظف يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد قرارات اليوم: "اللهم ارفع راية مصر وزعيمها"

المواطن أحمد البرباطي
المواطن أحمد البرباطي

قال أحمد البرباطي، موظف بالبريد المصري، من محافظة بني سويف: "الرئيس السيسي يحافظ علي البلد ويحبها بإخلاص وتمنيت من يومان أن ينظر إلي زيادة الأجور واراد الله يحقق ما تمنيته وفوجئت بقراراته اليوم بزيادة أجور العاملين بالدولة  لتخفيف العبء عن المواطن المصري من الأعباء الاقتصادية التي تشاهدها البلاد هذه الفترة وليس مصر فقط".

وأضاف أن الرئيس السيسي يعمل علي حماية الأمن القومي لمصر والحفاظ عليها من الفتن والاستغلال مطالبًا بتوجيهات الدولة لمراقبة التجار الذين يستغلوا الظروف الاقتصادية.

ودعا للرئيس قائلًا: "اللهم ارفع راية مصر كانت الله في أرضها ويوفق الله الحبيب المحبوب السيد الزعيم عبدالفتاح السيسي الذي اختاره الله لنا من فوق سبع سموات لنصرة وبناء مصر العربية في قلب كل رجل عظيم يعشق تراب مصر العزيزة من عند الله منصوره بفضل الله الي يوم الدين".

أكمل البرباطي حديثة قئلًا: "الله يبارك فيك وعليك ويبارك في عمرك يارب العالمين وياك الله يحفظك ويحميك ويسعدك  بحق الله الله الله يرعاك ويحافظ عليك للابد في عهد عدالة سيادتكم الحالية تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا وتدوم للابد وكل عام وانتم بخير  المواطن المصري  بحب بلدي".

 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإصدار حزمة من القرارات لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة من بينها:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ومنح حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

المواطن أحمد البرباطي
المواطن أحمد البرباطي
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإصدار حزمة من القرارات لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 10 6 مليون مواطن مستحقون معاشات أغسطس 2021 , الرئيس السيسي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي تأيبد قرارات الرئيس السيسي

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