الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حياة كريمة.. قطار القوافل الطبية مستمر داخل قرى محافظة الشرقية

قوافل عيادات حياة
قوافل عيادات حياة كريمة

استمرار القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، للحفاظ علي صحة المواطنين خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا، وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، بدون مقابل، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.

وشملت التخصصات الطبية، الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الأسنان، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا.

وقالت مرفت رضا أحد أهالي محافظة الشرقية: "دعم مستمر من منظومة الصحية للاطمئنان علي صحتنا واستفاد منها عدد كثير من الأهالي والصغار، وكبار السن، ومن بينهم والدتي كانت تعاني من مشاكل صحية في عيونها ولكن المبادرة قامت بالفحص الشامل".

وأضاف فاتن عزت أحد الأهالي: "كان عندي مشكلة صحية في عظمي وساعدتني المباردة بعمل الأشعة وأخذ العلاج اللازم ونقلي إلى قسم العلاج الطبيعي وبالمجان للاطمئنان على صحتي بعد أن عانيت بسبب مشكلة صحية ونظرًا لغلاء أسعار جلسات العلاج الطبيعي في العيادات الخاصة أهملت صحتي ولكن المبادرة ساعدتنا في الحفاظ على صحتنا".

وأوضح مسعود رضا: "كنت بعاني من وجع أسناني لسنوات بسبب ضرس العقل وكان محتاج لجراحة أسنان وسعر العملية كانت بتكلفة كبيرة وأهملتها بسبب المصاريف ومشاكل الأسنان التي لا تنتهي بمبالغ ولكن مجرد أن سمعت عن القوافل شاركت بها أكثر من مرة ونقلوني لعمل العملية في المستشفى العام بمدينة منيا القمح تساعدوني في العلاج والكشف الدوري وأفراد أسرتي أيضا مع عمل التحاليل والأشعة بدون أي مقابل مادي ودعم مستمر للمبادرة داخل القرى المستحقة ودعم الأهالي والحفاظ علي صحتهم".

حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة حياة كريمه قطار القوافل قوافل طبية دعم مستمر

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