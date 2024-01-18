الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تطور 149 قرية داخل محافظة أسيوط

جانب من مشروعات حياة
جانب من مشروعات حياة كريمة

نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة  في تطوير مايقرب من 149 قرية داخل محافظة أسيوط، وتحقيق حلم الآلاف من الأسر المستحقة، وكانت محافظة أسيوط لها الحظ الأكبر فى هذه المبادرة، وتغير منظومة الصرف الصحي والمياه والغاز والكهرباء وغيره، وخاصة أن حياة كريمة دخلت إلى تلك القري وغيرتها إلى الأفضل.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه، وتتضمن المشروعات مجمعات خدمات المواطنين.

 

قال محمود بيومي أحد أهالي محافظة أسيوط:" حققت المبادرة نجاحات هائلة داخل محافظة أسيوط وأصبحت القري كاملة المرافق والخدمات، ومن أهم الإنجازات هي تغير مواسيرالصرف الصحي والقضاء علي الإهمال ومياة الصرف وكان من أكبر أحلامنا مياة نظيفة للشرب".

 

وأضاف:" أن حياة كريمة تقوم بعمل تنمية وتمكين للإنسان المصري من تغيير حياته وشكل منزله حتى روتين حياته ووعيه وشخصيته وكيفية تقبله للأمور وتمكينه الاجتماعى والاقتصادى لجعله شخص قادر علي الحياة ".


وأوضح عبدالفتاح السيد:" ساعدت المبادرة قري أسيوط علي تحقيق كافة الاحتياجات الأساسية والمشروعة وحافظت علي التنمية بصعيد مصر خاصة القري المهمشة والتي كان ينقصها خدمات كثيرة وظلت سنوات مهملة ولكن بعد دخول المبادرة والقضاء علي العشوائيات وإظهار الطرق بشكل كبير وواضح ونظيف بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأكد عبد العزيز فرحات:" حياة كريمة أنجزت تطوير قري أسيوط في مدة زمنية قصيرة بتطويرهات هائلة نشهد بها، والشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي تغيرت حياتنا بشكل أفضل وتحقيق كافة الخدمات التي كنا نطالبها مثل مكاتب البريد والغاز الطبيعي ومراكز الخدمات".

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