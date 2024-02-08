مدير مدرسة يثمن دور "حياة كريمة" في رفع كفاءة مدارس الجيزة

اهتمت حياة كريمة بتطوير مدارس المبادرة الرئاسية في مركزي الصف وأطفيح من ضمنهم مدرسة عرب العيايدة في قرى مركزالصف بمحافظة الجيزة من خلال تطوير ورفع كفاءة المدارس القائمة وبناء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا وتوفير جميع الإمكانات التعليمية بها من أجل ضمان جودة تعليمية والارتقاء بالمنظومة التعليمية والحفاظ علي أرواح الطلاب من التكدس والزحام.

وتحدث هلال إبراهيم، مدير مدرسة عرب العيايدة التابعة لمركز الصف بالجيزة، عن دور مؤسسة حياة كريمة، في تطوير مدرسته، حيث ساهمت حياة كريمة في بناء مبنى مكون من 5 طوابق كما دخل كثير من الطلبة تحت بند المساعدات في دفع المصروفات وتخفيضها، لعدد كبير من أبناء القرية والأسر المعيلة التي لا تستطيع التسجيل في المدارس، دفعت حياة كريمة مصروفاتهم، ودخلوا في منظومة التعليم.

وعن المبنى القديم، أشار إلى أن التطوير شمله أيضًا من حيث التجديد، وشراء أثاث جديد له، كما أن الضغط عليه انتهى، حيث كان يعمل لفترتين، صباحية ومسائية، كانت الصباحية للصف الابتدائي، والمسائية للصف الإعدادي، ليأتي المبنى الجديد ويحل الأزمة، ويستفيد منه طلاب الصف الإعدادي ويختص المبنى القديم بطلاب الصف الابتدائي، مؤكدًا أن هذا أضاف الكثير حيث كان وقت الطلاب ضائعًا، بسبب خروج طلاب الفترة الصباحية مبكرًا وعدم وجود نظام في الفترة المسائية، لكن الآن الأمر أصبح أكثر انتظاما.

وشكر هلال إبراهيم، "حياة كريمة" على كل ما قدمته للقرية ليس في منظومة التعليم فقط، بل في كل الخدمات من صرف صحي وصحة وغيرها والاهتمام بالبنية التحتية والغاز الطبيعي وتغير منظومة الصرف الصحي من اجل مياة نظيفة للمواطنين وتغيير شبكات الكهرباء، وتأهيل وتبطين الترع وغيرها من التطورات .

دور حياة كريمة فى رفع كفاءة مدارس الجيزة