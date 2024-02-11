غدًا.. قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" في أبو قرقاص

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، غدًا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية بني حسن بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، على مدار يومين متتاليين ١٢ و١٣ فبراير الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.



وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.



من ناحية آخرى، كانت مديرية الصحة قد سبق وأعلنت استمرارها في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



واستعرض وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال يناير الماضي، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 456 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 430 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.



وأضاف أنه تم ضبط 39 منشأة بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكدًا تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 346 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 1247 كيلو أغذية مختلفة و222 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 17 طنًا و290 كيلو أغذية مختلفة للاشتباه في الصلاحية والمواصفات، بالإضافة إلى استخراج 1433 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.