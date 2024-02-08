الخميس 08 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

مواطنة: "حياة كريمة" غيرت وجه المنظومة التعليمية في أطفيح والصف بالجيزة

المواطنة سهيلة أيمن
المواطنة سهيلة أيمن تتحدث عن حياة كريمة

شهد قطاع التعليم بمحافظة الجيزة، اهتماما كبيرا من قبل الدولة على مستوى البنية التحتية وإنشاء وترميم المدارس على السنوات الماضية والحالية، وتستعد المحافظة لانطلاق المرحلة الثانية من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بثلاثة مراكز جديدة وهي منشأة القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها، واهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن المقرر إحداث طفرة تنموية شاملة خلال المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة. 

التغيرات في منظومة التعليم بمنطقتي أطفيح والصف بعد تدخل حياة كريمة 

وقالت سهيلة أيمن، إحدى أبناء منطقة "أطفيح"، عن سعادتها بدور مؤسسة "حياة كريمة"، في تغيير المنظومة التعليمية بمنطقتي "الصف وأطفيح"، بزيادة المباني التعليمية بها، وتخفيف الكثافة في الصف الواحد. 

وأضافت سهيلة، أن القرية الواحدة في هذه المناطق كان لا يوجد فيها سوى مدرسة واحدة وتشهد تكدسا كبيرا في الصفوف، بينما الآن زاد عدد المباني بفضل حياة كريمة، ما ساعد على تلقي الطالب التعليم بكل أريحية، نظرا لزيادة الصفوف التعليمية، وهي أمور تضمن تركيز الطالب في تلقي المعلومات.

وأوضحت سهيلة، أن الأمر لا يقتصر فقط على استفادة الطالب من تطوير المنظومة التعليمية، بل لمسوا التغيير أيضا لدى المدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية، من حيث زيادة أعداد المدرسين والعاملين، ما يساعد على تقديم المحتوى التعليمي بجودة عالية

 أضافت، أن المبادرة ساعدت بشكل كبير في تأهيل المدارس لمساعدة جيل جديد، ما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والإرتقاء بمستوى التعليم داخل محافظة الجيزة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة، ما يسهم في تطوير فلسفة الحياة نفسها في العديد من القرى المصرية، خاصة في المناطق النائية.

واهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حياة كريمه مبادرة حياة كريمة الصف أطفيح

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