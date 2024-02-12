عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

حالة من الرواج الكبير، حققها النجم كريم عبدالعزيز، الذى يشارك خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، بالملحمة الدرامية "الحشاشين"، واستطاع أن يتصدر الترند فور طرح البوستر الدعائي التشويقي للمسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين"

وزاد البحث عن مواعيد عرض حلقات مسلسل "الحشاشين" وقصته وقائمة أبطاله، وتصدر النجم كريم عبدالعزيز، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث العالمي "جوجل" وهو ما ترصده إليكم الدستور فى السطور التالية..

يعد مسلسل "الحشاشين" من أضخم الأعمال الرمضانية التى ينتظرها الجمهور، كونه يحمل أسماء محترفين، فى مقدمتهم السيناريست والمؤلف الكبير عبدالرحيم كمال، والمخرج بيتر ميمي، والنجم كريم عبدالعزيز الذى يحظى بشعبية جارفة فى مصر والوطن العربي.

تفاصيل أحداث مسلسل "الحشاشين"

"الحشاشين" يحتوى على 30 حلقة، وينضم إلى قائمة الأعمال الدرامية التاريخية، حول (حسن الصباح)، زعيم الحشاشين ويجسده كريم عبدالعزيز، الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيدا عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها "قلعة ألموت"، حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

ويتناول المسلسل قصة "الحشاشين" أو "الحشيشية"، وهي طائفة شيعية انفصلت عن الفاطميين في القرن الخامس الهجري، وعرفوا خلال تلك الفترة بغدرهم ومحاولة الوصول الدائم للسلطة من خلال أكاذيبهم على الناس الذين صدقوهم بسبب بعض الأفعال المبنية على الكذب والتضليل.

بيتر ميمي يضع خطة محكمة لخروج "الحشاشين" بصورة مبهرة

وفى سياق متصل، تطرح شركة سينرجى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمى للمسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا لانطلاق الحملة الدعائية الكاملة للمسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعى والقناة العارضة للمسلسل، فى الوقت الذى يسعى خلاله المخرج بيتر ميمي، لإنهاء كل مشاهد المسلسل، إذ تم تصوير عدد كبير من المشاهد في أكثر من دولة حول العالم، ويقوم "ميمي" بالانتهاء من أعمال المونتاج بشكل دوري تزامنًا مع التصوير، الذي يقوم بإدارته بعناية شديدة؛ بسبب أعمال الجرافيك والمجاميع التي تأخذ جهدا كبيرًا خلال التصوير.

صناع وأبطال مسلسل "الحشاشين"

ويشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي.