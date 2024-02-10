"دراما الناس".. 6 مسلسلات من قلب "الشارع المصرى" فى رمضان

مع تنوع مسلسلات الموسم الرمضانى المقبل، لتضم الرومانسى والكوميدى والتاريخى والأكشن، احتلت دراما الشارع الشعبية مساحة كبيرة، بنحو 6 مسلسلات، ما يؤكد اهتمام صناع الدراما بالقضايا التى تمس الشارع المصرى، إذ يفضل الجمهور المسلسلات القريبة من الواقع.

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، دائمًا، على تقديم وجبة درامية دسمة، عن أحداث قريبة من واقع الجمهور، وترصد «الدستور» المسلسلات التى تناقش القضايا الاجتماعية فى قالب شعبى هذا العام.

«رحيل»: ياسمين صبرى تصعد إلى الطبقة الأرستقراطية

تعود النجمة ياسمين صبرى للمشاركة فى السباق الرمضانى بمسلسل «رحيل»، الذى تحقق من خلاله حلمها بدخولها عالم الدراما الشعبية، كما يسجل عودتها للمنافسة بعد غياب دام لأربعة أعوام؛ منذ أن قدمت مسلسل «فرصة تانية» عام ٢٠٢٠.

مسلسل «رحيل» ينتمى إلى نوعية الدراما الاجتماعية الشعبية، وهو ما تتدرب عليه «ياسمين» خلال الأيام الحالية، بالتزامن مع بروفات المسلسل والتصوير، خاصة أنها تجسد خلاله شخصية «رحيل»، وهى فتاة تمر بالعديد من المشكلات فى حياتها وتحقق حلمًا كبيرًا لتنتقل من الطبقة الشعبية إلى الأرستقراطية.

وينتمى مسلسل «رحيل» إلى نوعية الدراما القصيرة، فهو ١٥ حلقة، ويشارك خلاله مجموعة كبيرة من الفنانين: أحمد صيام وسما إبراهيم وحازم سمير، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج إبراهيم فخر.

«المعلم».. مصطفى شعبان يصارع تجار السمك

يقدم النجم مصطفى شعبان مسلسل «المعلم»، ويحكى عن تجارة السمك، ويجرى تصوير جزء كبير من الأحداث داخل إحدى أسواق السمك الكبرى فى مدينة السويس، ليسلط الضوء على تجار السمك والصراعات بينهم. ويظهر مصطفى شعبان، خلال الأحداث، فى دور «المعلم» تاجر سمك، ويعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار فى شادر السمك.

ويتكون مسلسل المعلم من ٣٠ حلقة، ويشارك فى بطولته أمام النجم مصطفى شعبان، نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: منذر رياحنة وسيد رجب وسهر الصايغ وهاجر أحمد وأحمد بدير وسلوى خطاب وانتصار وأحمد فؤاد سليم وأحمد عبدالله محمود وطارق النهرى ومحمد العمروسى، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج مرقس عادل.

«حق عرب».. أحمد العوضى يجسد «السويركى»

النجم أحمد العوضى يقدم الدراما الشعبية، من خلال مسلسل «حق عرب»، بعد نجاحه العام الماضى فى مسلسل «ضرب نار».

ويجسد «العوضى» فى «حق عرب» شخصية «عرب السويركى»، الذى يعيش فى منطقة الجمالية، ويعمل بمصنع أخشاب، يملكه الفنان رياض الخولى، ويتعرض لبعض المواقف التى تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذ مالك المصنع من حادث تكشفه الأحداث فى إطار أكشن شعبى، إضافة إلى مزيج من قضية إنسانية وأحداث رومانسية.

وخلال الأحداث، يلتقى البطل النجمة دينا فؤاد، وتجسد دور الفتاة الشعبية بشكل جديد، وتدعى «حنان»، وتعمل فى مقهى، وتخوض معه العديد من الصراعات.

«حق عرب» من ٣٠ حلقة، ويشارك فى بطولته أمام النجم أحمد العوضى مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: رياض الخولى ووفاء عامر ودنيا المصرى وكارولين عزمى وأحمد صيام وسلوى عثمان وأحمد عبدالله محمود وميدو ماهر، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

«سر إلهى».. روجينا سيدة فقيرة تواجه الحياة بمفردها

اختارت النجمة روجينا أن تجسد دور السيدة الشعبية فى مسلسلها الجديد «سر إلهى»، وتعانى خلال الأحداث من صعوبة الحياة الاجتماعية، إذ تظهر كامرأة تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتتصاعد الأحداث وترصد وتناقش الكثير من المشكلات الاجتماعية والإنسانية بطريقة مختلفة ومبسطة، خاصة أن الأحداث بها جزء لايت كوميدى.

«سر إلهى» ضمن قائمة المسلسلات ١٥ حلقة، ويشارك فى بطولته أمام روجينا نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: أحمد مجدى ومى سليم ورشا مهدى ومحمد ثروت ونهى عابدين ورنا رئيس ومحمود الحدينى وصلاح عبدالله وأحمد بدير وميمى جمال وأحمد سلامة ومحسن منصور ومراد مكرم ومحمود حجازى ومريم أشرف زكى ويوسف الأسدى، ومن تأليف أمين جمال وإخراج رءوف عبدالعزيز.

«فراولة».. نيللى كريم تقدم كوميديا شعبية

تشارك النجمة نيللى كريم فى الموسم الرمضانى بمسلسلها الجديد «فراولة»، بطابع كوميدى شعبى وبشكل مختلف، مع قصة صعود مميزة، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

«بيت الرفاعى».. أمير كرارة «طبيب» يعيش صراعات فى نزلة السمان

النجم أمير كرارة يقدم الدراما الشعبية فى مسلسله الجديد «بيت الرفاعى»، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا فى عدة أعمال تحمل الطابع الشعبى، منها «سوق الكانتو» و«حوارى بوخاريست» و«الطبال»، ولكن «بيت الرفاعى» يتناول دراما شعبية اجتماعية مختلفة.

يظهر «كرارة»، خلال الأحداث، بشخصية دكتور يعيش فى نزلة السمان، ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات فى المنطقة، ويتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية من أجل رفع وعى الجمهور والارتقاء بالذوق العام.

«بيت الرفاعى» تشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام أمير كرارة، وفى مقدمتهم: أحمد رزق وسيد رجب وإيناس كامل ورحاب الجمل وعايدة رياض وأحمد فؤاد سليم وصفاء الطوخى وميرنا جميل وملك قورة وصبرى عبدالمنعم ومحمد لطفى، والطفل يوسف صلاح، والعمل من تأليف بيتر ميمى، وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج أحمد نادر جلال.