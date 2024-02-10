مسلسلات رمضان 2024.. ياسر جلال يصور "ألف ليلة وليلة" فى شارع المعز (خاص)

يسعى الفنان ياسر جلال للانتهاء من تصوير أحداث مسلسله الجديد "ألف ليلة وليلة"، الذي ينافس به خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024.

ياسر جلال فى شارع المعز من أجل "ألف ليلة وليلة"

وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن "جلال" يستعد لتصوير عدد من مشاهد مسلسل "ألف ليلة وليلة" في شارع المعز، ويستمر التصوير على مدار يومين، ليعود بعدها فريق العمل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال التصوير في الديكورات الأساسية للمسلسل، بقيادة المخرج إسلام خيري.

وكان قد قطع فريق العمل شوطا طويلا من التصوير خلال الفترة الماضية فى عدة مناطق متفرقة وعدد كبير من الاستديوهات، آخرها استديو النحاس بمنطقة الهرم، الذى تم التصوير بداخله على مدار ثلاثة أيام.

ووضعت الجهة المنتجة مع المخرج إسلام خيرى خطة محكمة لخروج العمل بصورة مبهرة، وخلال الأيام القليلة المقبلة يجرى المخرج إسلام خيرى عمليات مونتاج الحلقات التى يقوم بالانتهاء من تصويرها ضمن أحداث المسلسل، حيث يقوم بتصوير المشاهد وعمل المونتاج بعد التصوير مباشرة لتسليم أكبر عدد من الحلقات للشركة المنتجة، استعدادًا للمنافسة بشكل مبكر على السباق الذي يعد الأهم والأضخم على مدار العام.

تفاصيل مسلسل "ألف ليلة وليلة"

ويعد مسلسل "ألف ليلة وليلة" من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيا، والتى تحتوى على أحداث تاريخية، ويجسد خلاله ياسر جلال شخصيتين، ويحتوى على جزء كبير من الجرافيك، وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ويضم 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه خلال النصف الأول من رمضان، وذلك على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

صناع وأبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة"

"ألف ليلة وليلة" يشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري.