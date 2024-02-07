انطلاق "100 سنة غنا" بمؤلفات وتسجيلات نادرة لعبد الوهاب فى شكل غنائى درامى استعراضى

عقدت دار الأوبرا المصرية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى 100 سنا غناء، والذى تنطلق أولى فعالياته احتفالا بعيد الحب فى الثامنة مساء الأربعاء 14 فبراير على المسرح الكبير وحضره الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا، النجم على الحجار، المخرج عصام السيد والكاتب الصحفي أيمن الحكيم، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة للدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا، ثمن خلالها مشروع 100 سنا غناء ووصفة بالتجربة المبتكرة لارتباطة بالتراث والمؤلفات المصرية والعربية، مشيرا إلى أهميته في صون الهوية الفنية وإعادة إحياء الأعمال التراثية مع الحفاظ على طابعها الخاص.

علي الحجار: العروض غير مرتبطة بالترتيب الزمني

ومن جانبه، وجه الفنان على الحجار الشكر لوزارة الثقافة ودار الأوبرا على تبنى فكره المشروع ودعمه، مشيرا إلى أنه يضم عدة عروض تبدأ بألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، مضيفا أن العروض غير مرتبطة بالترتيب الزمني.

وقال إنه يسعى لإعادة إحياء تراث الموسيقى العربية وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر والعالم العربي بشكل عصري في قالب مختلف بشكل أقرب إلى الأوبريت.

مخرج العرض: المشروع يعد تأريخا لعصر محمد عبد الوهاب

وقال مخرج العرض عصام السيد إن الشكل الفنى للمشروع يعد مغامرة فنية باعتبار المغامرة أحد أسباب تطور الفنون، مشيرا إلى أن المشروع يعد تطويرا لشكل الحفلات الغنائية ويستهل بالموسيقار محمد عبد الوهاب أحد رموز الموسيقى العربية ويعد تأريخا لعصره ويروى مجموعة من الأحداث آنذاك.

أيمن الحكيم: مشروع 100 سنا غنا نتاج عمل موسيقي بتوزيعات مختلفة

وأكد مؤلف العرض الكاتب أيمن الحكيم أن مشروع 100 سنا غنا هو نتاج عمل موسيقي بتوزيعات مختلفة، مشيرا انه ياتى فى شكل معاصر مع الاحتفاظ بالطابع الفريد للموسيقى العربية، مشرا إلى المشوار الفنى الحفل للنهر الخالد والحافل بالأعمال والتجارب المميزة، ولفت إلى أهمية المشروع ومكانته التي تليق بمكانة الأوبرا وتاريخ الفنان على الحجار.

مشروع 100 سنة غنا

يشار إلى أن أولى عروض المشروع الفني 100 سنة غنى من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم ويشارك خلاله ضيف الشرف النجم محمد الحلو، ميدو عادل ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر وتصميم الاستعراضات رجوى حامد ، الديكور محمد الغرباوي والإضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم ويضم مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة في شكل غنائي درامي استعراضي.

يذكر أن المشروع الفني 100 سنة غنى يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى والغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقى العربي والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.