مسلسلات رمضان 2024| شادي مؤنس يصنع الموسيقى التصويرية لـ"صيد العقارب"

أكدت مصادر لـ"الدستور" تعاقد الموسيقار العالمي شادى مؤنس مع الجهة المنتجة لمسلسل "صيد العقارب"، لوضع الموسيقى التصويرية للعمل الذي تلعب بطولته النجمة غادة عبد الرازق، ويتم تصويره حاليًا تمهيدًا لعرضه مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، على إحدى القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

الموسيقار شادي مؤنس يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب"

وأشارت المصادر أن "مؤنس" اجتمع خلال الفترة الأخيرة مع المخرج أحمد حسن، للتحضيرات واختيار المعايير الموسيقية لمسلسل "صيد العقارب"، خاصة انه يقوم بتأليف تتر النهاية، والموسيقى التصويرية والفواصل الخاصة بالأحداث، من اجل خلق مادة موسيقية مغايرة لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة وتخصصات الأبطال، للخروج بالعمل في أفضل صورة ممكنة.

شادي مؤنس يجتمع مع المخرج أحمد حسن من أجل "صيد العقارب"

ويسجل مسلسل "صيد العقارب" التعاون الثاني بين مؤنس والمخرج أحمد حسن، وذلك بعد تعاونهما معا في مسلسل "العودة" الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل وأبطال مسلسل "صيد عقارب" لـ غادة عبد الرازق

"صيد العقارب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار، ويشارك في بطولته أمام النجمة غادة عبد الرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، ساميه عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.

أعمال الموسيقار شادي مؤنس

الموسيقار شادي مؤنس، مؤلف موسيقى وملحن وعازف عود من أوائل خريجي "بيت العود العربي" أسس في عام 2009 فرقة "حكايات" ليقدم من خلالها أغاني مصرية شرقية معاصرة تحاول الدفع بالهوية المصرية في المشهد الثقافي بمصر محاكية الواقع الاجتماعي والسياسي المعاصر، وذلك في إطار تطوير الموسيقى وإنتاج مشاريع فنية دائمة وشراكات مع فنانين عالمين بهدف تبادل الثقافات، كما تعيد تقديم أغاني الفنانين الكبار أمثال سيد درويش والشيخ إمام وزكريا أحمد بشكل فني معاصر، كما قدم مؤنس، من قبل عدة ألحان للنجم علي الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و"ليه الطريق"، ودويتو بعنوان "بضحك من قلبي" جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضي.

كما قام شادي مؤنس، بتأليف الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة والسينمائية، والأعمال الدرامية منها مسلسل "حضرة العمدة" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا بشهادة الجمهور والنقاد وكان في مقدمة الأعمال التي تصدرت التريند طوال فترة عرضه، ومن قبله صنع الموسيقى التصويرية لمسلسلات "جزيرة غمام"، و"الفتوة"، و"جمع سالم"، وغيرها.