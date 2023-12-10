الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شادى مؤنس لـ"الدستور": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

الموسيقار شادي مؤنس
الموسيقار شادي مؤنس

حرص الموسيقار شادي مؤنس، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى مقره الانتخابي داخل مدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الخامس.

وأكد مؤنس، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أهمية المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه واجب وطنى ورسالة قوية دعمًا لجهود الوعي، لذا ندعو أفراد المجتمع كله أن يكونوا فاعلين وإيجابيين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم: عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

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