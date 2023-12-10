الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

يتسأل المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية عن موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم للمشاركة الاستحقاق الرئاسي لاختيار رئيس جمهورية لفترة رئاسية مقبلة لرسم مستقبل الوطن في ظل مرحلة تاريخية هامة في مستقبل الوطن داخليا وخارجيا.

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم

تستقبل اللجان الانتخابية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في أول أيام التصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا في كافة محافظات الجمهورية وذلك وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم تسليم كافة المقرات الانتخابية لوزارة الداخلية لتأمين المقار والحفاظ على الناخبين وسلامتهم وأمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل ستجرى على مدار ثلاث أيام هى الأحد الموافق 10 ديسمبر والاثنين 11 ديسمبر و12 ديسمبر 2023 وفقا للخريطة الزمنية المقررة للانتخابات والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بجميع محافظات الجمهورية وذلك حيث يتم غلق اللجان وفقا موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.

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وسائل الاستعلام عن المقرات الانتخابية 2024

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض 5 وسائل للاستعلام عن مقرات اللجان الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية للإدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك وإتباع باقي التعليميات وهي كما يلي:-

1 - الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا الرابط من هنا.

2 - الصفحة الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات على الفيس بوك.

3 - البريد الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات [email protected].

4 - خدمة الاستعلام الدليل على رقم 141.

5 - خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة على 5151.

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الرموز الانتخابية للمرشحين للرئاسة مصر 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الرموز الانتخابية للمرشحين للرئاسة مصر 2024 وهى كما يلي:-

حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي على رمز النجمة.

حصل المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي على رمز الشمس.

حصل المرشح الرئاسي عبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد على رمز النخلة.

حصل المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري على رمز السلم.

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