مسيرات بالأعلام لمستقبل وطن ببني سويف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

أطلق حزب مستقبل وطن ببني سويف، مسيرة حاشدة انطلقت من أمام الحزب بكورنيش النيل بمدينة بني سويف للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وشهدت المسيرة مشاركة كبيرة من قبل أعضاء الحزب والمواطنين رافعين أعلام مصر ومرددين هتافات دعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.



