خمسة مقار انتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين بمنطقة مطروح الأزهرية

أعلنت منطقة مطروح الأزهرية عن المقار الانتخابات الرئاسية، والتي تنطلق بعد ساعات قليلة وتستمر لمدة ٣ أيام حتى الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.

وقال الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس المنطقة الأزهرية، أنه تم اختيار خمسة مقار انتخابية، على مستوى الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، وتم تجهيزها بالأثاث لاستقبال المواطنين من أبناء المحافظة، كما تم تجهيز حجرة الاقتراع بكل مقر، وتم الانتهاء من نظافتها، وفرشها بالأثاث المناسب.

وأكد على أن تضمنت إدارة مطروح ثلاثة مقار انتخابيه وهما: (بنين مطروح- والكويت بالنجيله- وفتيات النجيله)، ومقرين بإدارة مطروح التعليمية وهما ( تل العيس- الحمام القديم).

وفى السياق ذاته كان قد قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات باللجان الانتخابية التى تم تخصيصها بالمحافظة لاستقبال المواطنين فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وأوضح محافظ مطروح في تصريحات خاصة سابقة لـ الدستور أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مدن المحافظة وعقد غرفه العمليات الرئيسية والمتابعة الدورية مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًا إلى أنه تم متابعة أماكن اللجان الانتخابية والتأكيد على توفير كافة الخدمات الخاصة بالمواطنين حيث تم تجهيز دورات المياة وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وخاصة كبار السن بالإضافة إلى توفير كراسى متحركة لمساعدة ذوي الهمم فى دخول اللجان الانتخابية.

وأكد على أن جميع الجهات التنفيذية جاهزة لانطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية والتى ستنطلق فى 10 ديسمبر 2023 وتستمر على مدار 3 أيام مشيرا إلى أن مديرية أمن مطروح قامت بتأمين اللجان الانتخابية حيث سيتواجد فى كل لجنة ضابط و4 أفراد فضلا عن تأمين الصناديق باللجان.

وفى ختام حديثة لـ"الدستور، أشار إلى أنه تم تجهيز 149 مركز انتخابي و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح الثمانية بالإضافة إلى 19 مركز انتخابي للوافدين بإجمالي 35 لجنة لاستقبال الناخبين والذى يبلغ عددهم 342 ألفًا و186 ناخبًا.

