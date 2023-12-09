السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يكرم المتميزين والمحالين للمعاش (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، في احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة المحالين للمعاش وعددا من المتميزين من أبناء محافظة مطروح في عدد من القطاعات بالمحافظة فى إطار الحرص المستمر على الشد على كل الأيادي المخلصة، تحفيزا على مواصلة العمل والعطاء وبذل الجهد في سبيل تقدم ورفعة محافظة مطروح.

كما كرم محافظ مطروح في بداية الاحتفالية الدكتور أحمد السوهاجى نقيب أطباء مطروح السابق على جهوده خلال فترة عمله كنقيب للأطباء وعمله الدؤوب لخدمة أطباء المحافظة؛ لتحقيق مزيد من الاستقرار لهم، مقدما التهنئة الدكتور طارق الكاسح نقيب الأطباء الحالي وفريق العمل معه بالنقابة، متمنيا لهم دوام التوفيق والمزيد من العمل لإضافة بصمات جديدة لصالح المنظومة الصحية وأطباء مطروح.

وكرم محافظ مطروح أيضا الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وفريق العمل المشارك في خطة  التأمين الطبي للساحل الشمالي بمديرية الصحة خلال موسم الصيف السياحى 2023، تقديرًا وعرفانًا لجهودهم المخلصة في تحقيق التأمين الطبي اللائق والجاهزية التامة لمواجهة أى  طوارئ أو حوادث خلال موسم الصيف الماضى 2023 وخاصة في ظل الإقبال الشديد الذى شهدته منطقة  الساحل الشمالي الغربي، ما شهدته من أحداث وفعاليات استدعت بذل المزيد من الجهود حفاظًا على سلامة الأرواح وصحة المواطنين والظهور بصورة مشرفة للعاملين بالصحة ومستشفيات مطروح. 

_ إنجاح موسم الصيف السياحي

كما كرم محافظ مطروح خلال الاحتفالية العميد عمرو عبد المجيد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح  وعددا من العاملين بالشواطئ بمجلس مدينة مطروح   والأجهزة المعاونة لهم   لجهودهم  المبذولة  من أجل إنجاح موسم الصيف السياحي 2023 والحفاظ على الصورة السياحية والحضارية المشرفة لمطروح.

_ إنجاح موسم الصيف السياحي

وقام محافظ مطروح بتكريم  المحالين لسن التقاعد بديوان عام المحافظة الذين قضوا عمرهم وأفنوا جهدهم وطاقاتهم من أجل خدمة المحافظة على مدى سنوات طويلة من الجهد والعطاء، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية مؤكدا أن محافظة مطروح لا تألوا جهدًا في دعم أبنائها ورعايتهم خاصة ذوى الخبرة والكفاءة وسيظل بيت الأسرة المطروحية يسع الجميع مُرحبًا بأبنائه  في أى وقت مع تقديم كافة الدعم لهم.

فى نهاية الاحتفالية أكد محافظ مطروح  أهمية العمل وبذل الجهد في سبيل تقدم ورفعة محافظة مطروح ووطننا الأكبر مصر مع التأكيد على تشجيع ونشر ثقافة التميز في جميع القطاعات وليكن دافعًا لتحسين الأداء وتطويره وإحداث التنمية المنشودة للمجتمع المطروحى الذي يستحق منا كل الجهد والعمل لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم.

تضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن جهود المكرمين وكلمات لهم  ووجهوا فيها بالشكر لمحافظ مطروح على حرصه على التكريم وهذه اللفتة الكريمة وجهوده المستمرة لإحداث التنمية المنشودة لأبناء المحافظة.

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محافظ مطروح المتميزين المحالين للمعاش مطروح أحتفالية كبري

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