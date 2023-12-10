إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمنيا

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا، أبوابها أمام الناخبين اليوم الأحد، في المواعد المحدد في التاسعة صباحًا، واحتشاد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية ومديريات الخدمات أنهت استعداداتها لتجهيز لجان المراكز الانتخابية البالغ عددها 508 مراكز انتخابية باجمالى 585 لجنة فرعية وتهيئتها لاستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز 3 لجان للوافدين وهى (مجمع مراكز التدريب المهنى بالمطاهرة، مدرسة كير بملوى، نادى المنيا الرياضي).

ولفت إلى توفير كافة وسائل الراحة للناخبين والمشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024 والتى تنطلق غدا الأحد 10 ديسمبر الجارى وعلى مدار 3 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسته شخصيا وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات على مدار 24 ساعة، وتخصيص أرقام ( 0862342200 _0862320001 ) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، مر رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية على كافة اللجان الانتخابية والمتابعة الميدانية للشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان وأعمال الإنارة والنظافة ورفع أية إشغالات بمحيط اللجان وتخصيص مقاعد ومظلات وساحات انتظار وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بكافة المراكز الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص أماكن مؤمنة للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للمشاركين في العملية الانتخابية، فضلًا عن التأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء وتواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتعامل مع أية حالات طارئة.

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