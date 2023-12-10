الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمنيا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا، أبوابها أمام الناخبين اليوم الأحد، في المواعد المحدد في التاسعة صباحًا، واحتشاد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية ومديريات الخدمات أنهت استعداداتها لتجهيز لجان المراكز الانتخابية البالغ عددها 508 مراكز انتخابية باجمالى 585 لجنة فرعية وتهيئتها لاستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز 3 لجان للوافدين وهى (مجمع مراكز التدريب المهنى بالمطاهرة، مدرسة كير بملوى، نادى المنيا الرياضي).

 

ولفت إلى توفير كافة وسائل الراحة للناخبين والمشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024 والتى تنطلق غدا الأحد 10 ديسمبر الجارى وعلى مدار 3 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء على مستوى الجمهورية.

 

وأشار المحافظ إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسته شخصيا وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات على مدار 24 ساعة، وتخصيص أرقام ( 0862342200 _0862320001 ) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها أولا بأول.

 

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، مر رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية على كافة اللجان الانتخابية والمتابعة الميدانية للشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان وأعمال الإنارة والنظافة ورفع أية إشغالات بمحيط اللجان وتخصيص مقاعد ومظلات وساحات انتظار وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بكافة المراكز الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص أماكن مؤمنة للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للمشاركين في العملية الانتخابية، فضلًا عن التأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء وتواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتعامل مع أية حالات طارئة.

+3

 


 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

التنمية المحلية: طوارئ فى المحافظات قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024

وزير التنمية المحلية: تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز سقارة يستفيد منها 110 متدربًا

بالأرقام.. الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بأسوان

113 مليون جنيه لتطوير المواقع المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية

بقرار رئاسى.. تخفيض تكلفة قروض مشروعات ذوى الإعاقة لـ4%

وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بدعم ومساعدة ذوي الإعاقة

وزير التنمية المحلية يكشف عدد الشكاوى التي استقبلتها "صوتك مسموع" خلال نوفمبر

وزير التنمية المحلية يستعرض تقريرًا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال نوفمبر 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي