رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية.. موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية 2024 من أكثر الكلمات الدلالية بحثا عبر المنصات الإلكترونية حاليا مع بداية الصمت الانتخابي مساء الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكة النقض.

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية 2024

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله معرفة مقر اللجنة التي سيدلي فيها المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك عبر رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية 2024 من هنا عقب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم للشخص الراغب في التصويت والإدلاء بصوته في الانتخابات المزمع إقامتها خلال الأيام المقبلة.

كما يمكن معرفة مقر اللجنة الانتخابية من خلال إرسال رسالة نصية عبر الرقم 5151 بها الرقم القومي المكون من 14 رقم أو من خلال الاتصال بخدمة الدليل عبر الرقم الساخن 140 وإتباع كافة التعليمات الإلكترونية وإدخال البيانات المطلوبة عن الشخص الراغب في الإدلاء بصوته.

موعد فتح اللجان الانتخابية

تفتح اللجان الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر ولمدة 3 أيام وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكة النقض.

وأعطى الدستور لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الـ 18 سنة ميلادية مقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الموقع الرسمي للهيئة القومية للانتخابات مباشرة كافة حقوق السياسية والتي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية وإبداء الرأي في أى استفتاء.

أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

1 - المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - عبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة.

4 - حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.

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