قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى

اعات ويبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية ليختار المصريون رئيسًا للفترة 2024 - 2030، والتي يتنافس 4 مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب "الوفد"، وحازم عمر، رئيس حزب “الشعب الجمهورى”.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وعن موعد الانتخابات الرئاسية، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات في الداخل يتم إجراؤها مدار 3 أيام وهي: 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتم وقف الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة، تنفيذَا للصمت الانتخابى، اعتبارًا من الساعة 12:00

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها من خلال الرقم القومي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني

انتقل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

اضغط على استعلام عن موقفك الانتخابي.

أدخل رقمك القومي.

اضغط على استعلام.

ستظهر لك صفحة تتضمن معلومات عن اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها، بما في ذلك اسم اللجنة، والعنوان، وخريطة الوصول.

توفر خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي للمواطنين المصريين طريقة سهلة وبسيطة لمعرفة اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها، وبذلك، يمكن للمواطنين الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

وتنطلق عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمختلف محافظات الجمهورية، الأحد، فى 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالى 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.

ويحق التصويت فى الانتخابات لنحو 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، الأحد والإثنين والثلاثاء، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

تقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن مشاركة 14 منظمة دولية فى أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالى 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدنى محلية، بإجمالى 22 ألفًا و340 متابعًا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى ظل اهتمام إعلامى، بعد أن حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية.