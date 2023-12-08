اللجان الانتخابية وأماكن تصويت المغتربين بمحافظة جنوب سيناء

تعد محافظة جنوب سيناء إحدى أهم المحافظات السياحية في جمهورية مصر العربية، لذا يزورها كثيرون من هواة السياحة الداخلية، بالإضافة لإعداد كبيرة من العاملين بالفنادق والقرى السياحية ويحملون بطاقات رقم قومي من محافظات أخرى.

وشهدت محركات البحث عمليات بحث خلالها المغتربون عن أسماء وعناوين لجان المغتربين بمحافظة جنوب سيناء حتى يتمكنوا من التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.

لجان الوافدين بمدن محافظة جنوب سيناء

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 15 لجنة للوافدين، ليتمكن المغتربون من الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الجمهورية خلال إنتخابات الرئاسة التي ستنطلق في التاسعة من صباح الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة ثلاثة أيام، لتنتهي في التاسعة من مساء الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يتم توزيع اللجان الست بشكل يغطي مدن المحافظة، تيسيرا لعملية التصويت خلال أيام الإنتخابات الثلاثة.

حيث خصصت الهيئة للمغتربين لجنة مدرسة الزهراء للتعليم الأساسى بمدينة طور سيناء، ولجنتي مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية بأرض الجمعية خلف مجلس المدينة، ولجنتي مدرسة أبورديس الإعدادية المشتركة بجوار معهد ابوريس الديني.

كما خصصت الوطنية للانتخابات للمغتربين بمدينة شرم الشيخ لجنتي مدرسة جيل اكتوبر الابتدائية، لجنتي مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية حي النور، لجنتي مدرسة الرويسات للتعليم الأساسي ولجنة مطار شرم الشيخ.

كما خصصت اللجنة للمغتربين بمدينة دهب لجنتين بمدرسة علي ابن أبي طالب الإعدادية بمنطقة العصلة بجوار السوق التجاري، وأخيرا مدينة أبو زنيمة خصصت اللجنة للمغتربين بها لجنة مدرسة بلال بن رباح الإعدادية بشارع عمر بن الخطاب الحي الثاني.

عدد سكان المحافظة

يبلغ عدد سكان جنوب سيناء 183.328 نسمة (الذكور 92.607) والإناث (90.719)، منهم 99240 لهم حق التصويت في انتخابات 2024، فيما يبلغ عدد اللجان الرئيسية 9 لجان، داخل 20 مركزًا انتخابيًا بواقع 46 لجنة فرعية 31 منها للمقيمين و15 لجنة للوافدين.