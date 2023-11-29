مصر تنتخب: تعرف على عدد الناخبين ولجان الاقتراع بجنوب سيناء

تستعد محافظات جنوب سيناء لأهم انتخابات والتي ستتم بين 4 مرشحين لاختيار رئيس جديد للبلاد عن طريق الاقتراع الحر المباشر.

وتعد جنوب سيناء من أهم المحافظات المصرية حيث تقع في مرتبة متقدمة على خريطة السياحة العالمية ويقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم طوال أيام العام.

وتتكون جنوب سيناء من 9 مدن: (رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، وسانت كاترين) وعاصمتها مدينة طور سيناء، وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة 31272 كيل متر مربع تعادل نحو 3.1% من مساحة مصر.

شعار المحافظة

ويغلب على شعار جنوب سيناء اللون الذهبي الذى يرمز لقرص الشمس وأشعته الذهبية التى تغمر أرض المحافظة طوال العام ويرمز اللون الأزرق لمياه البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة واللون الأخضر يمثله غصن الزيتون رمز السلام.

أبرز معالم جنوب سيناء

وتعد ابرز معالم جنوب سيناء (حمام موسى، ورأس محمد، والبلو هول، ومسجد الصحابه ، وخليج الفيرورد، ومحميه نبق، ومحميه سانت كاترين).

عدد سكان المحافظة

يبلغ عدد سكان جنوب سيناء 183.328 نسمة (الذكور 92.607) والإناث (90.719)، منهم 99240 لهم حق التصويت في انتخابات 2024، فيما يبلغ عدد اللجان الرئيسية 9 لجان، داخل 20 مركزًا انتخابيًا بواقع 46 لجنة فرعية 31 منها للمقيمين و15 لجنة للوافدين.