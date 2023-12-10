وزير التنمية المحلية يُصوت فى الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

أدلى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة نبوية موسي الثانوية بنات بمدينة نصر، وشهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح تزامنًا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة 3 أيام، رافعين أعلام مصر.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة والمحافظات بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية وفرت جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتذليل كل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.



وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة ستتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مضيفًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والمهمة التي تمر بها الدولة المصرية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.