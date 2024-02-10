نفاد تذاكر باكورة حفلات "100 سنة غنا" لـ على الحجار فى الأوبرا

نفدت تذاكر حفل النجم الكبير علي الحجار، المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 فبراير، وهو باكورة حفلات مشروعه الضخم "100 سنة غنا"، الذي ينطلق تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو هشام جبر، والاحتفالية من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

نفاد تذاكر حفل "100 سنة غنا" للنجم على الحجار بالأوبرا

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، على موقع تذكرتي، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت بعد 48 ساعة فقط من طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز.

فى سياق متصل، طالب عدد كبير من الجمهور، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتحديدا على الصفحة الرسمية للنجم علي الحجار، بإقامة حفل آخر للتمكن من الحجز، وهو ما يجهز له بالفعل "الحجار" مع الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا، لإعادة الحفل على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل أول حفلات مشروع "100 سنة غنا" للنجم على الحجار

وتحمل أولى حفلات مشروع "100 سنة غنا" اسم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وينقسم الحفل إلى فاصلين، ويشارك خلاله الفنان الكبير محمد الحلو "ضيف شرف"، ويضم الحفل مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة في شكل غنائي درامي استعراضي قام بكتابته المؤلف والكاتب الصحفي أيمن عبد الحكيم، كما يشارك في الحفل كل من الفنان ميدو عادل، والفنان علي كمالو، والفنان يوسف إسماعيل، ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال.

مشروع "100 سنة غنا"

ويعتمد مشروع "100 سنة غنا" على مجموعة من العروض الموسيقية على أن تشمل تمثيلًا لأعمال جميع المبدعين من الملحنين المصريين منذ محمد عثمان وعبده الحامولي في بداية القرن الماضي وصولا إلى الملحنين المعاصرين، وليس بالضرورة أن تعتمد التسلسل الزمنى لهذه الأعمال، بل من الممكن أن يحتوي كل حفل على اختيارات من مراحل زمنية مختلفة لاعتبارات تسويقية ولتشجيع الشباب على متابعة واقتناء هذه الأعمال.