الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"كامل العدد" ومفاجآت خلال الحدث.. التفاصيل الكاملة لحفل "100 سنة غنا" للحجار

الحياة
الحياة

تنقل قناة "الحياة"، بعد غد الأربعاء، حفل النجم الكبير علي الحجار، المقرر  إقامته على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وهو باكورة حفلات المشروع الأضخم للحجار "100 سنة غنا"، الذي ينطلق تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبمشاركة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو هشام جبر، والاحتفالية من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

"الحياة" تنقل باكورة حفلات "100 سنة غنا" لعلى الحجار من الأوبرا

وأكدت مصادر مطلعة، لـ"الدستور" أن النجم علي الحجار، يواصل إجراء البروفات النهائية والخاصة بالحفل، رفقة فرقته الخاصة ومصاحبة، وقيادة الموزع الموسيقى والمايسترو هشام جبر، ولم يتبق له سوى بروفتين فقط اليوم وغدا الثلاثاء، داخل إحدى القاعات الخاصة بدار الأوبرا المصرية.

"الحجار" يفرض السرية التامة لخروج حفل "100 سنة غنا" فى صورة مبهرة

فى سياق متصل، فرض "الحجار"، السرية التامة لعدم خروج أي فيديوهات خاصة من البروفات، خاصة أنه يجهز لعدة مفاجآت خلال الحفل، الذى يقدم خلاله برنامجًا فنيًا مميزًا يضم مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، منها (كان أجمل يوم، خايف أقول، يا ورد مين يشتريك، عاشق الروح، يا مسافر وحدك)، إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة فى شكل غنائى درامى استعراضى من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم.

برنامج أولى حفلات 100 سنة غنا لعلي الحجار 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وينقسم إلى فاصلين، ويشارك خلاله ضيف الشرف الفنان القدير محمد الحلو، والفنان ميدو عادل، والفنان علي كمالو، والفنان يوسف إسماعيل، ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحى، أسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر وتصميم الاستعراضات رجوى حامد، الديكور محمد الغرباوى والإضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبدالعظيم.

المسرح الكبير كامل العدد فى حفل الحجار بالأوبرا 

ويرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" فى حفل علي الحجار، خاصة بعد أن نفدت التذاكر الخاصة بالحفل، فور طرحها على موقع تذكرتي، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1300 جنيه، أما الفئة الثالثة فبمبلغ 1000 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 750 جنيهًا.

الحياة تنقل باكورة حفلات 100 سنة غنا لـ على الحجار من الأوبرا الحجار يفرض السرية التامة لخروج حفل 100 سنة غنا فى صورة مبهرة برنامج أولى حفلات 100 سنة غنا لـ علي الحجار المسرح الكبير كامل العدد فى حفل الحجار بالأوبرا قناة الحياة علي الحجار حفل 100 سنة غنا

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