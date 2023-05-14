التفاصيل الكاملة لعودة تصوير "الحشاشين" لـ كريم عبدالعزيز

يستعد الفنان كريم عبدالعزيز، لاستئناف تصوير مسلسل "الحشاشين"، الذي يُعد أحد أهم الأعمال الدرامية الضخمة المنتظر عرضها خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، بقيادة المخرج بيتر ميمي، مطلع أغسطس المقبل.

وفي سياقٍ متصل، انتهى كريم عبدالعزيز، وفريق عمل المسلسل، من تصوير جزء كبير من الأحداث خلال الأشهر الماضية، إذ كان من المقرر عرض المسلسل فى السباق الدرامي الرمضانى المنقضي، وتم تأجيله إلى الماراثون الرمضاني المقبل، خاصة أن العمل يتطلب وقتًا ومجهودًا كبيرًا في تصويره نظرًا لضخامة إنتاجه وتصويره بين مصر وأكثر من دولة أخرى، كما أنه يحتوي على أعمال جرافيك عالمية تطلب مجهودًا كبيرًا، إضافة إلى أن هناك عدة مشاهد تحتوي على عدد كبير من المجاميع والتجهيزات الخاصة بالملابس التاريخية وغيرها.

تفاصيل شخصية كريم عبد العزيز فى الحشاشين

ويجسد «كريم» خلال أحداث المسلسل دور "حسن ابن الصباح"، وهو قائد وزعيم الفرقة التي أرعبت العالم خاصة الأوروبيين خلال القرن الحادي عشر، واشتهرت بالاغتيالات، ويعد اسم حسن الصباح، والملقب بـ "شيخ الجبل" واحدا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وينسب له تأسيس ما يعرف بـ الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلة النزارية المشرقية أو الحشاشون حسب التسمية الأوروبية، وفي عام 471 هـ/1078م، ذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر الدعوة في فارس، واحتل قلعة آلموت لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

"الحشاشين" يسجل لكريم التعاون الأول مع عبد الرحيم كمال والرابع مع بيتر ميمى

ويسجل مسلسل "الحشاشين" التعاون الأول لكريم عبد العزيز مع الكاتب والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، فيما يسجل التعاون الرابع بين كريم والمخرج بيتر ميمي، بعد تعاونهما فى ثلاث أعمال بين الدراما والسينما بدأت بمسلسلى "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، وفيلم «بيت الروبي» المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال أيام.

تفاصيل وأحداث مسلسل الحشاشين

ويتناول المسلسل قصة "الحشاشين" أو "الحشيشية" وهي طائفة شيعية انفصلت عن الفاطميين في القرن الخامس الهجري، وعرفوا خلال تلك الفترة بغدرهم ومحاولة الوصول الدائم للسلطة من خلال أكاذيبهم على الناس الذين صدقوهم بسبب بعض الأفعال المبنية على الكذب والتضليل، ويرصد العمل فترة زمنية حولهم عن طريق أحد زعمائهم والذي يجسد شخصيته كريم عبدالعزيز.

صناع وأبطال مسلسل "الحشاشين"

ويضم العمل نخبة من أبرز النجوم منهم: كريم عبدالعزيز، شريف سلامة، وأمير المصري، ميرنا نورالدين، نور محمود، أحمد كشك، نور إيهاب، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

وكان البرومو التشويقى الأول لمسلسل "الحشاشين" لاقى رواجا وانتشارا واسعا، فور طرحه نهاية الماراثون الرمضانى المنقضى، من قبل المنتج تامر مرسي، حينما نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلًا: "رمضان 2024 الحشاشين إن شاء الله"، وتصدر الفنان كريم عبدالعزيز برومو مسلسل الحشاشين، قائلًا: "أنا صاحب مفتاح الجنة، أنا حسن ابن الصباح".