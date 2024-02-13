الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتوجيهات الرئيس السيسى.. "حياة كريمة" تستجيب لمناشدة شاب يعانى السمنة المفرطة

حياة كريمة
حياة كريمة

عقب توجيه شكوى استغاثة من الشاب محمد عبدالوهاب، البالغ من العمر 39 عاما، الذي يعاني من مشكلة السمنة المفرطة، والتي أدت إلى وصول وزنه إلى ربع طن، إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، تم التواصل مع الشاب محمد عبدالوهاب للعلاج على نفقة الدولة، ونقل إلى مستشفى الدمرداش خلال 24 ساعة.

وباشر الفريق الطبي على الفور في إجراء الفحوصات والتحاليل الضرورية؛ لتحديد حالته ووضع خطط علاجية شاملة.

وبموازاة ذلك؛ قامت مؤسسة "حياة كريمة"- في إطار دورها المجتمعي والإنساني- بالتواصل الفوري مع أسرة الشاب محمد عبدالوهاب، ومتابعة حالته وحالة أسرته بعناية شديدة، ووجهت جهودها نحو تقديم الدعم والمساعدة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وبفضل هذه الاستجابة السريعة، عبرت والدة محمد عبدالوهاب عن فرحتها العارمة وامتنانها للمؤسسة حياة كريمة، كما وجهت الشكر الوفير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمجلس الوزراء، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف.

تأتي هذه الاستجابة الفورية من مؤسسة حياة كريمة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، وتعزيز جهودها في تقديم الدعم والمساعدة والمساهمة في مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهم وتمكينهم من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتحسين ظروفهم المعيشية.

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