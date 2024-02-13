فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي رفض فكرة التهجير القسري بصورة واضحة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلت على موافقة جماعية من البرلمان المصري.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، خلال لقائها ببرنامج " المواجهة" مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح خير من أرعى فئة المسنيين وكبار السن، حيث تم رفع نسبة المعاشات بل وحرص الدولة على إيصال قيمة المعاش إلى كبار السن في منازلهم.

وأضافت في حديثها، أن الدولة المصرية لديها الكثير من الأعداء في الداخل والخارج، معبرة:" لا يمكن أسامح من يقوم بضرب جندي مصري، ما يحدث في المنطقة حاليا وما تقوم به إسرائيل المقصود به مصر".

وتابعت:" الرئيس السيسي رفض فكرة التهجير القسري بصورة واضحة لأنه يعلم جيدا أن إسرائيل تريد امتلاك مصر".

انخفاض التعاطف العالمي مع إسرائيل

واستطردت:" هناك انخفاض كبير في حجم التعاطف العالمي مع إسرائيل، حيث يوجد الكثير من المظاهرات الأوروبية الحالية التي تخرج ضد الكيان الصهيوني، لذا هذه الحرب الحالية كشفت عن الوجه القبيح للكيان الصهيوني".