مسلسلات رمضان 2024.. البطولة النسائية الكاملة لـ المعلم

ينافس النجم مصطفى شعبان في موسم مسلسلات رمضان 2024 المقبل بـ مسلسل المعلم، الذي من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما دي إم سي والحياة.

البطولة النسائية الكاملة لمسلسل المعلم

ويقف شعبان أمام بطولة نسائية كاملة في مسلسل المعلم مكونة من عدد من نجمات الدراما وهن: «سهر الصايغ، هاجر أحمد، سلوى خطاب، سلوى عثمان، انتصار، هالة مرزوق».

وتعتبر سهر الصايغ هي البطلة الرئيسية أمام شعبان، وهو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.

وتقدم سهر الصايغ خلال مسلسل المعلم دور زوجة الفنان مصطفى شعبان حيث تظهر باللون الشعبي المختلف هذه المرة وخلال المسلسل تخوض مغامرات ومشكلات مع زوجها الذي يرث ثأرا ويحاول الانتقام من من ظلم والده.

قصة مسلسل المعلم

كما أن العمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

وخلال السنوات الماضية حقق النجم مصطفى شعبان نجاحات كبيرة خلال الموسم الرمضانية المتتالية وكان آخرها العام الماضي من خلال مسلسل بابا المجال بمشاركة مجموعة من النجوم وقبله مسلسل دايما عامر بمشاركة ميرنا نور الدين ولبلبة وصلاح عبد الله وعدد كبير من النجوم ويحاول مصطفى شعبان دائما التغيير في الألوان الدرامية التي يقدمها لجمهوره في وجبة درامية خلال الشهر الكريم.