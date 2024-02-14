الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. البطولة النسائية الكاملة لـ المعلم

مسلسل المعلم للنجم
مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان

ينافس النجم مصطفى شعبان في موسم مسلسلات رمضان 2024 المقبل بـ مسلسل المعلم، الذي من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما دي إم سي والحياة.

البطولة النسائية الكاملة لمسلسل المعلم

ويقف شعبان أمام بطولة نسائية كاملة في مسلسل المعلم مكونة من عدد من نجمات الدراما وهن: «سهر الصايغ، هاجر أحمد، سلوى خطاب، سلوى عثمان، انتصار، هالة مرزوق».

وتعتبر سهر الصايغ هي البطلة الرئيسية أمام شعبان، وهو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.

وتقدم سهر الصايغ خلال مسلسل المعلم دور زوجة الفنان مصطفى شعبان حيث تظهر باللون الشعبي المختلف هذه المرة وخلال المسلسل تخوض مغامرات ومشكلات مع زوجها الذي  يرث ثأرا ويحاول الانتقام من من ظلم والده.

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أبطال مسلسل "المعلم" لـ مصطفى شعبان

دراما رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان (إنفوجراف)

دراما رمضان 2024 |تفاصيل وأحداث مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان

قصة مسلسل المعلم

كما أن العمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

وخلال السنوات الماضية حقق النجم مصطفى شعبان نجاحات كبيرة خلال الموسم الرمضانية المتتالية وكان آخرها العام الماضي من خلال مسلسل بابا المجال بمشاركة مجموعة من النجوم وقبله مسلسل دايما عامر بمشاركة ميرنا نور الدين ولبلبة وصلاح عبد الله وعدد كبير من النجوم ويحاول مصطفى شعبان دائما التغيير في الألوان الدرامية التي يقدمها لجمهوره في وجبة درامية خلال الشهر الكريم.

مسلسل المعلم مصطفى شعبان مسلسل مصطفى شعبان مسلسل مصطفى شعبان المعلم 2024 مسلسل المعلم 2024 مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية دراما رمضان 2024 ابطال مسلسل المعلم 2024 مواعيد مسلسل المعلم على واتش ات مسلسل المعلم على watch it موعد مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم رمضان 2024 موعد مسلسل المعلم مصطفى شعبان

مواد متعلقة

تأثيرها ساحر.. أجمل رسائل تهنئة عيد الحب 2024 للمخطوبين والمتزوجين

صحف القاهرة تبرز مباحثات الرئيس السيسى مع رئيسى وزراء قطر والمخابرات الأمريكية

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دراما رمضان 2024| WATCH IT تطرح البوستر الرسمي لـ بابا جه بطولة أكرم حسني

متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين

بطرق مختلفة.. خطوات تحديث بطاقة التموين 2024

موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

الأكثر قراءة

عاجل.. المحكمة الدستورية تصدر قرارا بشأن تنظيم الخلاف حول المؤجر والمستأجر

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

السيسى وأردوغان يوقعان على عدد من الاتفاقيات بين البلدين

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

بث مباشر.. توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وتركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

جلال حمام

لا تمتحنوا صبر مصر.. فجيشها قادر

لواء. محسن الفحام

القائد.. والقرار

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية