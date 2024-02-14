الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024 |تفاصيل شخصية خالد الصاوي في صدفة

خالد الصاوي فى مسلسل
خالد الصاوي فى مسلسل صدفة

يواصل النجم خالد الصاوي تصوير أحداث دوره في مسلسل صدفة الدرامي الجديد امام الفنانة ريهام حجاج والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024. 

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

و قطع النجم خالد الصاوي وابطال مسلسل صدفة شوطا كبيرا في تصوير المسلسل تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز. 

وعلمت الدستور ان خالد الصاوي يجسد خلال أحداث مسلسل صدفة دور  شخصية تدعي فؤاد مهران وهو أشهر مصفف شعر في مصر. 

خالد الصاوى 

لوك خالد الصاوي في مسلسل صدفة

ويظهر خالد الصاوي بلوك جديد ومختلف خلال أحداث مسلسل صدفة الذى حصل على إشادات واسعة عقب طرح البرومو الدعائي للعمل أول أمس والذي حقق نسبة مشاهدة تخطت المليون. 

مسلسل "صدفة " من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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مسلسلات رمضان 2024| بوستر منفرد لـ"ريهام حجاج" من "صدفة"

دراما رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل صدفة (إنفوجراف)

ويعد مسلسل " صدفة " التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

وطرحت منصة watch it بوستر منفرد للفنانة ريهام حجاج التي تلعب بطولة مسلسل “صدفة” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" بوستر منفرد بشخصيتها “صدفة” التي تجسدها ضمن أحداث العمل الفني، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني. 

أحداث مسلسل صدفة

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟

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