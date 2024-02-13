الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صبا مبارك تتصدر ترند "إكس" فى العالم العربى بمسلسل "بين السطور"

بين السطور
بين السطور

تصدر اسم النجمة صبا مبارك ترند موقع التدوينات “إكس” ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال دورها كإعلامية ناجحة في مسلسل بين السطور، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مغلف بالإثارة والغموض، وذلك بالتوازي مع وصول المسلسل للمركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد، التي يُعرض عليها حاليًا بالتوازي مع قنوات أون تي في وإم بي سي.

وتلقت صبا مبارك ردود أفعال قوية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تجسيدها الصادق لشخصية هند سالم الإعلامية الشهيرة التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها، الذي يحمل قصة حب قديمة يغلفها الغموض.

أبطال مسلسل بين السطور 


مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

صبا مبارك أبطال مسلسل بين السطور مسلسل بين السطور النجمة صبا مبارك بين السطور

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