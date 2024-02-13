دراما رمضان 2024|مخرج "جودر" في معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج حلقات العمل

دخل المخرج إسلام خيري معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل "جودر " للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويواصل النجم ياسر جلال وأبطال مسلسل “جودر” من روائع الف ليلة وليلة تصويره بالحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي حيث تم تكثيف مشاهد العمل للانتهاء من تصويره بالكامل بحلول الاسبوع الاول من شهر رمضان المقبل.

وعلمت الدستور أن ياسر جلال يقدم خلال أحداث العمل شخصية جودر وهى شخصية بطل شعبي يقدم بطولات وتضحيات خلال أحداث العمل المقرر عرضه في 15 حلقة فقط.

وقطع فريق عمل المسلسل شوطا طويلا من التصوير، خلال الفترة الماضية، فى عدة مناطق متفرقة وعدد كبير من الاستديوهات، آخرها استديو النحاس بمنطقة الهرم، الذى تم التصوير بداخله على مدار ثلاثة أيام.

ووضعت الجهة المنتجة مع المخرج إسلام خيرى خطة محكمة لخروج العمل بصورة مبهرة، وخلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيا، والتى تحتوى على أحداث تاريخية ومن المتوقع عرضه خلال النصف الأول من رمضان وذلك على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر التشويقي لمسلسل "جودر"، الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهر على البوستر التشويقي لمسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة" النجم ياسر جلال منفردًا مرتديًا ملابس شخصيته في العمل، حيث يجسد شخصيتين مختلفتين، الأولى وهي شخصية شهريار والثانية، وهى شخصية جودر.

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل مكون من 15 حلقة وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى، وإنتاح ميديا هب- سعدى وجوهر وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.