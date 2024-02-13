دراما رمضان 2024 |غادة عبد الرازق تنتهي من 80% من تصوير مشاهدها بـ صيد العقارب

تواصل النجمة غادة عبدالرازق تصوير أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد “صيد العقارب” في اللوكيشن الخاص بالعمل، حيث انتهت غادة عبدالرازق من تصوير 80 % من أحداث دورها بالمسلسل.

ودخل المخرج أحمد حسن معسكر مغلق للانتهاء من عمليات مونتاج الحلقات الأولى من العمل لتسليمها للقناة العارضة والتي سيتم تحديدها خلال أيام.

و تخطي برومو مسلسل “صيد العقارب” بطولة النجمة غادة عبد الرازق حاجز النصف مليون مشاهدة وذلك بعد طرحه بساعات عبر الصفحات الرسمية المختلفة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

و قررت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد " صيد العقارب ” للنجمة غادة عبد الرازق عرض المسلسل في النصف الأول من شهر رمضان المقبل ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024

وحقق برومو العمل الذي تم طرحه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رواجا كبيرا بين الجمهور.

وسيطر على البرومو حالة من الاثارة والتشويق، وظهرت غادة عبد الرازق خلال البرومو وهي تقوم بصيد العقرب وتفريغ السم منه حيث تعمل كتاجرة في سم العقارب.

مسلسل صيد العقارب

و تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي، حول عايدة الابنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد قتل أخيها على يد الأخ غير الشقيق لزوجها، فبعد أن كانت عائلتا ضرغام والغول تتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب ويولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

ويضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب" الموسيقار شادي مؤنس، ويعد "صيد العقارب" التعاون الثاني بين مؤنس والمخرج أحمد حسن، وذلك بعد تعاونهما معًا في مسلسل "العودة"، الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

"صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة Phenomena