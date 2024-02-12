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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 |تفاصيل وقصة مسلسل "سر إلهي" لروجينا

روجينا
روجينا

تخوض النجمة روجينا السباق الرمضاني بمسلسل "سر إلهي" وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ15 حلقة.
 

قصة مسلسل سر الهي

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها، تنتقل دنيا إلى القاهرة، تاركة المنصورة لتلحق بالعمل لدى دار مسنين لتتعرف على امرأة عجوز، ثم يتم اتهام دنيا بقتلها ظلما لتدخل السجن وتخرج بعد سنوات وقد تحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ في الانتقام ممن ظلمها ودفع ثمن سنوات سجنها الضائعة.

وتعاقد الفنان حمزة نمرة على غناء تتر مسلسل “سر الهي” للنجمة روجينا والذي تشارك به في موسم رمضان المقبل 2024. 

ومن المقرر أن يسجل نمرة أغنية تتر العمل خلال أيام بأحد الاستديوهات الخاصة. 

أحداث مسلسل سر إلهي تنتمي إلى الحارة الشعبية، وهي الفنانة روجينا ومن ثم تدخل في عدد من الصراعات لتتزوج من الفنان محمد ثروت، وتتصاعد أحداث المسلسل الذي ينتمي إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية.

وتجسد الفنانة رنا رئيس شقيقة الفنانة روجينا الصغرى ضمن أحداث مسلسل سر الهي ، وستكون شخصية رنا رئيس شخصية داعمة لها في كل الأزمات التي تتعرض لها، خاصًة أن العمل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

مسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رءوف عبدالعزيز. 

أبطال مسلسل سر الهي


مسلسل سر الهي من بطولة روجينا وأحمد مجد ومحمد ثرورت وأحمد بدير ومراد مكرم ومي سليم ومحمود حجازي ونهي عابدين،رنا رئيس ومحمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال إضافة إلى أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رءوف عبدالعزيز.

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