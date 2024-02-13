الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله.. الحلقة 14

موعد عرض مسلسل حدوتة
موعد عرض مسلسل حدوتة منسية

حالة من النجاح حققها مسلسل “حدوتة منسية” من بطولة سوسن بدر واحمد فهيم، وتصدر مسلسل حدوتة منسية تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ انطلاق عرضه على شاشة cbc. 

وجاء مسلسل حدوتة منسية ضمن قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it في مصر والعالم العربي محتلا المركز الثالث. 

ويبحث جمهور ومحبي مسلسل حالة منسية من مواعيد عرض العمل وقصته حلقاته الجديدة. 

وخلال هذا التقرير نرصد لكم مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية. 

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 14

يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر واحمد فهيم من السبت إلى الأربعاء على شاشة cbc وcbc drama. 

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 14 في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد بواقع مرتين  على شاشة cbc العامة وتعاد في تمام الساعة في تمام الساعة الثانية صباحا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

فيما تعرض الحلقة 14 من مسلسل "حدوتة منسية" على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد  في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية. 

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على cbc الحلقة 12

الأكثر بحثًا.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل حدوتة منسية

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية
 

مسلسل حدوتة منسية، ينتمي إلى فئة المسلسلات الطويلة، ذات الـ30 حلقة، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

يتكون مسلسل "حدوتة منسية" من  30 حلقة ويقوم  ببطولة مسلسل حدوتة منسية كلا من سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين. 

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