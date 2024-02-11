الأكثر بحثًا.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل حدوتة منسية

ننشر مواعيد وقنوات عرض مسلسل "حدوتة منسية" حيث تصدر مسلسل "حدوتة منسية" محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، وعبير صبري، وعدد كبير من نجوم الفن، وتحت قيادة المخرج محمد محيى الدين.

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ويرصد "الدستور" مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" وقنوات العرض في سياق السطور التالية.

عرض عبر مجموعة قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية أيام السبت إلى الأربعاء.



ومن المقرر أن تعرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حدوتة منسية غدا السبت، وذلك في التوقيتات التالية:

قناة CBC العامة

البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي من البث الأول.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي من البث الأول.

قناة CBC دراما

البث الأول في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم التالي من البث الأول.



أبطال مسلسل حدوتة منسية



يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل حدوتة منسية عمل درامي اجتماعي، يضم 30 حلقة وهو من تأليف محمود حمدان، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه، ومن إخراج محمد محيى الدين.

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